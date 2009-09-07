هولوکاست دروغی تبلیغاتی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لوموند فرانسه، "دیوید اروینگ" مورخ برجسته و نویسنده انگلیسی در گفتگو با یک روزنامه اسپانیایی هولوکاست را دروغی تبلیغاتی و تجاری توصیف کرد.

وی آنچه را که صهیونیست ها از آن به عنوان سوزاندن میلیون ها یهودی در دوران جنگ جهانی دوم یاد می کنند، تکذیب کرد.

اروینگ در این باره افزود: "آدولف هیتلر" رهبر آلمان در زمان جنگ جهانی دوم هرگز به غیر از یک مورد در سخنرانی های خود علیه یهودیان سخن نگفته است.

این مورخ بریتانیایی هولوکاست را به دستمال کاغذی و یا برگه های فتوکپی تشبیه کرد که از آنها استفاده تجاری شد و رفته رفته با ساختن فیلم و دیگر مسائل درباره آن، برخی به سودهای میلیونی دست یافتند.

وی تاکید کرد: با وجود گذشت چندین دهه از جنگ جهانی دوم هرگز هیچ یک از رهبران آن دوران در خاطرات و بیوگرافی خود اشاره ای به واقعه ای این چنینی نکرده اند.

دیوید اروینگ پیش از این در سال 2006 به علت دروغ دانستن کشته شدن 6 میلیون یهودی توسط نازی ها، 11 ماه را در زندان بسر برد.