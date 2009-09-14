پاسخ منطقی به مطالبات قضایی مردم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید حمیدرضا طباطبایی صبح امروز در بازدید از مجتمع قضایی دولت‌آباد این شهرستان اظهار داشت: در این راستا کارکنان و قضات در دستگاه قضایی باید تمام توان خود را به کار گیرند و در مسیر خدمت‌رسانی به مردم تلاش کنند.

وی افزود: کارکنان قضائی باید محکم، ثابت قدم و با تمام توان خود در راستای خدمت رسانی و پاسخ منطقی به مطالبات قضایی مردم همت گمارند.

این مسئول خاطرنشان کرد: ما به عنوان دست اندرکاران امر قضائی باید از هیچ تلاشی در راستای جلب رضایت خداوند و پاسخ منطقی به مطالبات مردمی دریغ نکنیم.

طباطبایی با تأکید بر اینکه مردم ولی نعمت هستند، بیان داشت: مراجعان به دستگاه قضایی باید طعم شیرین عدالت را بچشند.

مجتمع رسیدگی به تصادفات دادگستری کرج آغاز به کار می کند

رئیس دادگستری کرج عنوان کرد: یکی از دغدغه‌های مراجعان به مجموعه‌های قضایی، اطاله دادرسی است که در این راستا دادگستری این شهرستان به زودی با فعال کردن یک مجموعه قضایی درمورد رسیدگی به پرونده‌های تصادفات درصدد کاهش نسبی زمان دادرسی در این بخش است.

وی ادامه داد: در این مجتمع که از ابتدای مهر ماه امسال به طور رسمی فعالیت خود را آغاز می‌کند واحدهایی از دادگاه، دادسرا، شورای حل اختلاف، اجرای احکام و حتی بیمه مستقر شده است.

این مسئول یادآور شد: مردم با مراجعه به این مجتمع قضائی تمام امورات خود را در مورد تصادفات پیگیری می‌کنند.