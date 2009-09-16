به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حجت‌ الله ملاصالحی در حاشیه برپایی نمایشگاه شهر، هنر، فرهنگ دینی این نمایشگاه را گامی دیگر در جهت پرداختن به هویت شهری و رفع اغتشاشات بصری عنوان و ابراز امیدواری کرد که در برنامه ریزی بلند مدت و با یاری و همکاری فرهیختگان و اساتید و هنرمندان، هویت ملی و مذهبی به شهر تهران بازگردد.

وی در ادامه با بیان اینکه در گذشته شهرداری صرفا نهادی اجرایی و خدماتی بوده افزود: امروز شهرداری به عنوان نهادی اجتماعی عرض اندام کرده است و خود را در این امر مسئول می‌داند بنابراین ضرورت دارد که زیرساختها و ساز و کارهای این نهاد اجتماعی را به درستی پایه ‌گذاری کند که اگر جز این باشد به بیراهه رفته است.

ملاصالحی از بین بردن زواید شهری را عامل بسیار مهمی در رفع حدود 60 درصد از اغتشاشات بصری شهر تهران دانسته و گفت: مرحله بعد از حذف اغتشاشات بصری شهر، استفاده از انواع هنر مانند نقاشی، ‌نورپردازی، ‌حجم و گرافیک شهری و هنرمندان این رشته‌هاست که این هدف مهم را با کمک گرفتن از هویت ایرانی - اسلامی همچنان دنبال می‌کنیم.