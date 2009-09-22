زلایا به هندوراس بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، "خوزه مانوئل زلایا" در زمان بازگشت به کشور در سفارت برزیل در هندوراس پناه گرفت.

در همین حال "روبرتو میچلتی" رهبر دولت کودتا مقررات منع رفت و آمد عمومی را در هندوراس اعلام کرده و از سفارت برزیل خواست تا هرچه زودتر زلایا را تسلیم دولت کند.

بر اساس این گزارش دولت هندوراس مقررات رفت و آمد عمومی را از 15 ساعت به 26 ساعت افزایش داده است. این درحالیست که هزاران نفر از مردم با تجمع در مقابل سفارت برزیل خواستار بازگشت زلایا به قدرت شدند.

رئیس جمهوری برکنار شده هندوراس در گفتگو با الجزیره اعلام کرد: به منظور برقراری صلح و حل مشکلات به کشور بازگشته ام و درصدد برانگیختن خشونت و ناآرامی ها در هندوراس نیستم.

وی افزود: امیدوارم که جامعه بین الملل از من حمایت کند و بتوانم دوباره به قدرت بازگردم.

زلایا در تاریخ 28 ژوئن (7 تیر) توسط کودتای ارتش از مقام خود عزل شد و ساعاتی پس از دستگیری توسط ارتش هندوراس به کاستاریکا تبعید شد.

زلایا قول داده بود تا با وجود مخالفتهایی از سوی کنگره و اعضای حزبش، زمینه هایی را برای اصلاحات بیشتر قانون اساسی فراهم آورد.