به گزارش خبرنگار مهر، کیمیایی در پاسخ به سؤال رشیدی درباره وظیفه هنرمند در جهان سوم گفت: تعویض حکومتها در جهان سوم اضطرابی را میسازد که با نقاط دیگر جهان متفاوت است، آن نگاه تند و خون آلودی که در سینمای آمریکای جنوبی وجود دارد به خاطر همین دلهره و اضطراب موجود در جامعه است. بازیگری که بازیگری میخواند الگوهای ذهنی خود را از سینمای جهان برمیدارد ولی باید الگوهای سرزمین خود را مد نظر داشته باشد، بازیگر یا کارگردان باید الگوهای اطراف خود را مد نظرداشته باشند و آنها را در آثارشان به کار گیرند.
وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که وقتی قهرمان پروری ممنوع است میتوان قهرمانسازی کرد گفت: قهرمانها شکلهای مختلف دارند هامون قهرمان سالهای خود است، تمام قهرمانها لازم نیست تمام فاعلهای قهرمانی را داشته باشند بلکه هر قهرمان ضعفهایی دارد که در وجودش است اما نقاط قوت بیشتری دارد و به این خاطر به قهرمان تبدیل میشود.
کارگردان "سلطان" در پاسخ به این سؤال که آیا مرگ شخصیت داریوش ارجمند در فیلم "اعتراض" نوعی قیصرکشی به حساب میآید گفت: اصلا این طور نیست، به این نوع نقدها گوش ندهید اگر استقلال فکری داشته باشید بهتر میتوانید فکر کنید، ارجمند اصلا قهرمانی نیست که بخواهم او را از بین ببرم و ربطی هم به قیصر ندارد.
کیمیایی در پاسخ این پرسش که چرا بعد از" خط قرمز" و"سرب" قهرمانهای او قلمرو کوچکتری پیدا کردهاند و اینکه مردم در گذشته قهرمانهای اسطورهای مثل رستم و سهراب را در آثار او پیدا میکردند گفت: این سؤال در تاریکی است و من در روشنایی قرار دارم. هنرمندان مثل ورزشکاران نیستند که از سن 35 سالگی به بعد نتوانند کار کنند، من داشتههای خود را فراموش نکردهام. شاید این به شرایط جامعه بازگردد شاید هم توانایی من در همین حد باشد. اما من در فیلمهایم اعتقاد به قهرمان پروری دارم و این موضوع هیچگاه در آثارم در سایه قرار نمیگیرد. در این زمانه شاهنامه برای ما تبدیل شده است به یک داشته ملی نه رستم و سهراب بلکه خود شاهنامه و فردوسی به یک فاعل جمعی تبدیل شدهاند.
کیمیایی توضیح داد: بازیگران در کارهای من قبل از اجرای نقش میدانند که باید نقش را چگونه اجرا کنند، چون از قبل همه چیز برایشان نوشته شده است. من با بیشتر بازیگرانی که کار کردهام از همان برداشت اول متوجه شدهاند که چه میخواهم اما همیشه هم موفق نبودهام و اعتراف می کنم که اشتباهاتی هم داشتهام.
کیمیایی در مورد کارگردانهای تازه کاری که بدون تجربه وارد این حرفه می شوند گفت: من جوانهای تازه کار را دوست دارم شکل ورود به سینما این روزها فرق کرده و هر کس به ترتیبی وارد سینما میشود. خیلی از این جوانها کارشان را با دستیاری من شروع کرده اند و الان کارگردانهایی حرفهای شدهاند مثل حمید نعمتالله که جوان با استعدادی است و
"بیپولی" را روی پرده دارد که فیلم خوبی است.
در پایان این جلسه مسعود کیمیایی از حاضران در این جلسه تشکر کرد و این مراسم با یک دقیقه سکوت به مناسبت درگذشت پرویز مشکاتیان پایان یافت.
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