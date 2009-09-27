ساخت بزرگراه بندر کیاشهر به آستانه اشرفیه باید تسریع شود

نماینده مردم آستانه اشرفیه و کیاشهر در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر همچنین بر لزوم ساخت اسکله بندر کیاشهر تاکید کرد و افزود: طرح نهضت آسفالت شهری، ساخت مرکز تحقیقاتی بادام زمینی، طرح هادی روستاهای این مناطق ازخواسته های اساسی مردم این شهرستان است.

وی همچنین گازرسانی روستایی، عدم آبرسانی به 27 روستای منطقه، تخصیص اعتبار برای اتمام پروژه های نیمه تمام در راستای آبرسانی کشاورزی و احداث پمپاژها، وضعیت پروژه فاضلاب شهرستان آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر و اختصاص 10 میلیارد ریال برای رفع مشکلات کنونی و آسفالت راه های روستایی را از دیگر مطالبات مهم مردم منطقه عنوان کرد.

صادق در ادامه از اجرای 100 درصدی پروژه های دو سفر هیئت دولت به استان گیلان در آستانه اشرفیه خبر داد و افزود: این پروژه ها در بخشهای مختلف اعم از گازرسانی، آبرسانی، برق رسانی، راهسازی، بهداشتی و ورزشی در حال اجراست.

وی عنوان کرد: این طرحها 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و 20 درصد باقی مانده از سوی ادارات کل ذیربط در دست تکمیل و در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

نماینده آستانه اشرفیه با اعلام اینکه سفرهای استانی آثار و برکات و امتیازات بی شماری دارد، بیان داشت: این سفرها از تدابیر و راهکارهای کارآمد برای تحقق و اجرای عدالت در سطح کشور است.