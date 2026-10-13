هادی: احکام قضایی باید به حل کامل اختلافات منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی عصر سه شنبه در آیین تجلیل از قضات و کارکنان اداری نمونه کشوری دادگستری استان کردستان، توجه به اصول قرآنی «حکم به حق، عدل و قسط» را در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها و صدور احکام قضایی ضروری دانست.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در فرایندهای رسیدگی قضایی اظهار کرد: بیش از ۵۰ درصد اقدامات در حوزه قضایی به صدور حکم و خاتمه پرونده‌ها منجر نمی‌شود و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رفع این مشکل ضرورت دارد.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه ترمیم دادخواست‌ها، این ظرفیت قانونی را از راهکارهای مؤثر برای کاهش آسیب‌های موجود در فرایند رسیدگی عنوان کرد.

هادی تأکید کرد: احکام صادرشده از سوی قضات باید به حل کامل اختلافات میان طرفین دعوا منجر شود و از شکل‌گیری مجدد پرونده‌های قضایی درباره اختلافات حل‌نشده جلوگیری کند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به الگوی حکمرانی قضایی در قرآن کریم، رعایت اصول حق، عدل و قسط را در رسیدگی به دعاوی و صدور احکام مورد توجه قرار داد.

این سخنان در آیین تجلیل از سه قاضی و دو کارمند اداری نمونه کشوری دادگستری استان کردستان مطرح شد.