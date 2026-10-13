فکت چک؛ اخباری که ۲۱ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-شایعه درگذشت میرحسین موسوی
منبع تکذیبیه: فارس
-تغییر در اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال و اضافه شدن مربی خارجی
منبع تکذیبیه امیر قلعهنویی
-حمله مسلحانه به پاسگاه مورتان راسک
منبع تکذیبیه: پلیس سیستان و بلوچستان
-ادعای ترامپ درباره توافق روسیه و اوکراین برای آتش بس
-صدور مجوز لندفیل(دو مرکز بزرگ دفن زباله) در رودبار گیلان
منبع تکذیبیه: نماینده رودبار
-توقف توسعه و عملیات اجرایی در میدان نفتی سهراب در اهواز
منبع تکذیبیه: شرکت مهندسی نفت
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