فکت چک؛ اخباری که ۲۱ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-شایعه درگذشت میرحسین موسوی

منبع تکذیبیه: فارس

-تغییر در اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال و اضافه شدن مربی خارجی

منبع تکذیبیه امیر قلعه‌نویی

-حمله مسلحانه به پاسگاه مورتان راسک

منبع تکذیبیه: پلیس سیستان و بلوچستان

-ادعای ترامپ درباره توافق روسیه و اوکراین برای آتش بس

-صدور مجوز لندفیل(دو مرکز بزرگ دفن زباله) در رودبار گیلان

منبع تکذیبیه: نماینده رودبار

-توقف توسعه و عملیات اجرایی در میدان نفتی سهراب در اهواز

منبع تکذیبیه: شرکت مهندسی نفت