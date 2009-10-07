مانور نبرد با آتش در جنگلهای ابر و قطره شاهرود

به گزارش خبرگزاری مهر، شعبان اسدی گفت: این عملیات در راستای اجرای عملیات پیشگیری و اطفاء حریق در دامنه های جنگلی صورت گرفت و در قالب همیاران منابع طبیعی گروهی از اعضای هلال احمر استان، لشکر 58 ذوالفقار، سپاه 10 محرم، جمعی از افراد سپاه پاسداران، شهرداری، جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود، آتش نشانان خبره استان و شش اکیپ از نیروههای حفاظتی منابع طبیعی با رمز یا صاحب الزمان ادرکنی شرکت داشتند.



این مقام مسئول هدف از برپایی این رزمایش را احراز آمادگی دستگاههای اجرایی اطفای حریق در مناطق جنگلی، حضور سریع در محل بروز آتش، آموزش نیروهای اطفائیه، ارزیابی کارکرد دستگاههای فرو نشاندن سریع حریق و بررسی ملزومات مورد نیاز اعلام کرد.



در پایان رزمایش نبرد با آتش در جنگلهای ابر و قطری، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شاهرود و سپس رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، حساسیت ویژه مناطق کوهستانی ابر و قطری شاهرود را تشریح کردند و طی آن اهمیت آمادگی نیروهای حفاظتی و تهیه تجهیزات اطفاء حریق خاص مناطق جنگلی را بر شمردند.



همچنین یکی از کارشناسان دفتر حفاظت و حمایت از منابع طبیعی در این مورد گفت: آتش سوزی در جنگلها در حاشیه سایر عوامل گوناگون مخرب در فصولی خاص از سال این منابع ارزشمند را تهدید می کند به گونه ای که همه ساله سطح وسیعی از دامنه های جنگلی کشورمان از بین می رود و نابود می شود.