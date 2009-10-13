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۲۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۷

نتایج یک تحقیق دانشگاهی:

ایرانیها معتقدند 75 درصد کارها با پارتی انجام می‌شود

ایرانیها معتقدند 75 درصد کارها با پارتی انجام می‌شود

یک آسیب شناس علوم اجتماعی و متخصص علوم رفتاری گفت: براساس پژوهش میدانی صورت گرفته در دانشگاه شهید بهشتی 75 درصد از جامعه آماری اعتقاد داشتند بدون داشتن رابطه، پول یا پارتی یا شیرینی نمی توانند کاری انجام دهند.

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در یک پژوهش میدانی انجام شده در جامعه آماری از مشاغل، تحصیلات و سنین مختلف مشخص شد که درصد زیادی از این جامعه آماری اعتقاد داشتند بدون آشنا یا رابطه و یا موضوعی به نام شیرینی در ادارات و سازمانها نمی توان کاری انجام داد.

این استاد دانشگاه در ادامه تاکید کرد: ظهور قشری به نام دلال باعث شده که مردم هنگام برخورد با مشکلات به جای پافشاری و اصرار به حل قانونی و درست مشکلات به سوی اینگونه افراد کشیده شوند.

به گفته ابهری گرفتاریهای شغلی، عجله در انجام کار و یا طولانی بودن مسیر قانونی باعث پیشرفت مادی و اداری این طیف خطرناک شده است و آنها نیز با شناسایی افرادی که از نظر معنوی و باورهای دینی ضعیف بوده و یا دارای مشکلات مادی هستند از طریق آنها به انجام کار بپردازند.

این آسیب شناس علوم اجتماعی افزود: با توجه به سلامت اخلاقی مدیران درجه یک کشور در بدنه اجرایی باید به افرادی که به هر علت و وسیله حقوق دیگران را پایمال می کنند بگویم از نظر رفتاری اگر همه ما یعنی تمامی افرادی که دارای مشکلات اداری می باشند عزم خود را استوار کرده و مجاری قانونی را دنبال کنند و در صورت مواجه با اینگونه اشخاص به مسئولان اطلاع رسانی نمایند میدان برای آنها تنگ تر شده و همه به حق خود خواهند رسید.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: متاسفانه به خاطر گرفتاریهای مختلف پاره ای از اوقات هر کسی فقط به فکر خود و حل مشکلات خود است بنابراین ایثار و تعاون، همدلی و نوع پرستی کم کم به دست فراموشی سپرده می شود و برای جلوگیری از گسترش این آفات خطرناک باید به اخلاق و مدیریت اخلاق محور برگردیم.

کد مطلب 963966

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