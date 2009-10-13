دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در یک پژوهش میدانی انجام شده در جامعه آماری از مشاغل، تحصیلات و سنین مختلف مشخص شد که درصد زیادی از این جامعه آماری اعتقاد داشتند بدون آشنا یا رابطه و یا موضوعی به نام شیرینی در ادارات و سازمانها نمی توان کاری انجام داد.

این استاد دانشگاه در ادامه تاکید کرد: ظهور قشری به نام دلال باعث شده که مردم هنگام برخورد با مشکلات به جای پافشاری و اصرار به حل قانونی و درست مشکلات به سوی اینگونه افراد کشیده شوند.

به گفته ابهری گرفتاریهای شغلی، عجله در انجام کار و یا طولانی بودن مسیر قانونی باعث پیشرفت مادی و اداری این طیف خطرناک شده است و آنها نیز با شناسایی افرادی که از نظر معنوی و باورهای دینی ضعیف بوده و یا دارای مشکلات مادی هستند از طریق آنها به انجام کار بپردازند.

این آسیب شناس علوم اجتماعی افزود: با توجه به سلامت اخلاقی مدیران درجه یک کشور در بدنه اجرایی باید به افرادی که به هر علت و وسیله حقوق دیگران را پایمال می کنند بگویم از نظر رفتاری اگر همه ما یعنی تمامی افرادی که دارای مشکلات اداری می باشند عزم خود را استوار کرده و مجاری قانونی را دنبال کنند و در صورت مواجه با اینگونه اشخاص به مسئولان اطلاع رسانی نمایند میدان برای آنها تنگ تر شده و همه به حق خود خواهند رسید.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: متاسفانه به خاطر گرفتاریهای مختلف پاره ای از اوقات هر کسی فقط به فکر خود و حل مشکلات خود است بنابراین ایثار و تعاون، همدلی و نوع پرستی کم کم به دست فراموشی سپرده می شود و برای جلوگیری از گسترش این آفات خطرناک باید به اخلاق و مدیریت اخلاق محور برگردیم.