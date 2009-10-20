برگزاری 350 محفل قرآنی با حضور قاریان ممتاز نیروی زمینی ارتش

منصور آقامحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این محافل همه ساله با حضور قاریان ممتاز بین المللی در نیروی زمینی ارتش برگزار می شود.

مسئول دارالقرآن نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به بیست و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم نیروی زمینی ارتش ویژه کارکنان پایور و وظیفه گفت: این دوره از مسابقات در رشته های حفظ، قرائت، اذان، نکات تفسیری، ترجمه و حدیث با حضور 250 نفر از منتخبین دوره های مقدماتی قبل به مدت سه روز در مشهد برگزار می شود.

آقامحمدی افزود: مسابقات حدیث در این مرحله به پایان رسیده که 500 نفر از برگزیدگان این مسابقات در مقطع کارکنان پایور، دانشجویان خواهران شاغل و خانواده های کارکنان در جشنواره حدیث اسفندماه شرکت خواهند کرد.

وی در ادامه از برگزاری آموزشهای تخصصی با استفاده از اساتید بین المللی در 8 منطقه کشور خبر داد و گفت: این دوره ها هر پنج شنبه با حضور 300 نفر از قاریان و حافظان ممتاز ارتش در جهت ارتقاء سطح علمی آنها برگزار می شود.

آقا محمدی خاطر نشان کرد: برگزاری اجرای محافل قرآنی در مناطق مرزی کشور از دیگر برنامه های دارالقرآن کریم نیروی زمینی ارتش است.

وی ادامه داد: در غرب و جنوب کشور یگانهایی را برای صیانت از مرزها داریم که به منظور انس بیشتر آنها در اسفندماه و کاروان قرآن به همراه قاریان و حافظان ممتاز و هدایای قرآنی به این مناطق افراد می شوند تا علاوه بر اجرای برنامه های قرآنی در نقاط صفر مرزی موجب تجدید روحیه ای برای سنگر نشینان شوند.

آقا محمدی همچنین از برگزاری اولین سال طرح حافظان وحی خبر داد و گفت: در راستای این طرح 50 نفر از حافظان نیروی زمینی ارتش از خدمت منفک شده و در عقیدتی سیاسی به حفظ قرآن به همراه ترجمه و تفسیر اقدام می کنند.

وی ادامه داد: این افراد باید هر سال 10 جزء از قرآن کریم را حفظ کنند که در صورت موفقیت برای گرفتن مدرک کارشناسی به دانشگاه قرآنی کشور معرفی می شوند.

آقامحمدی گفت: تاکنون دو نفر در تهران و خراسان موفق به حفظ قرآن کریم در راستای این طرح شده اند.