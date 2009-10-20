به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تخمین زده شده است این نقاشی اثر رافائل سانزیو نقاش قرن نوزدهمی روز 8 دسامبر (17 آذر) با قیمتی حدود 12 تا 16 میلیون پوند ( 20 تا 26 میلیون دلار) به فروش برسد.

رکورد کنونی فروش یک طراحی 8/1 میلیون پوند است برای طرح " مسیح برخاسته" اثر میکل آنژ در سال 2002 و " اسب و سوارکار" اثر لئوناردو داوینچی که در سال 2001 پرداخت شده است.

طرح رافائل نقشی از مجموعه چهار نقاشی دیواری در واتیکان است که دستور آن از سوی پاپ جولیوس دوم صادر شد و بین سالهای 1508 و 1511 اجرا شد.

حراج کریستی اعلام کرد که این مجموعه نقاشی‌ها به عنوان بزرگترین شاهکار این هنرمند به شمار می‌رود.

در سال 1508 رافائل به رم فراخوانده شد و از وی خواسته شد که این نقاشی دیواری‌ها را درحالی که میکل آنژ مشغول نقاشی روی سقف کلیسای کوچک سیستین بود، انجام دهد.

در حراج روز 17 دسامبر قرار است نقاشی "پرتره یک مرد، تصویر نیم تنه مردی که دست به کمر زده " اثر رمبرانت نقاش هلندی نیز با قیمتی حدود 25 میلیون پوند و نقاشی " سنت جان" اثر دامنیکو زامپیری نقاش ایتالیایی با قیمتی حدود 7 تا 10 میلیون نیز به مزایده گذاشته شوند.