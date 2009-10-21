سردار صفوی در گفتگو با مهر: سیا و سازمانهای اطلاعاتی برخی همسایگان برای ریگی هدف تعیین می کنند

دستیار ویژه و مشاور عالی رهبر معظم انقلاب در امور نظامی این مطالب را در گفتگویی مشروح با خبرنگار مهر مطرح کرد .

سردار سرلشکر پاسدار دکتر سید یحیی صفوی در آغاز این گفتگو در خصوص اقدام تروریستی گروهک ضد انقلاب در استان سیستان و بلوچستان که به شهادت جمعی از سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله سردار نورعلی شوشتری جانشین فرماندهی نیروی زمینی سپاه و فرمانده قرارگاه قدس انجامید سخن می گفت، ضمن تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت این فرماندهان ارشد سپاه اظهار داشت: سردار شوشتری از جمله سرداران با سابقه دوران دفاع مقدس بود که جایگزین کردن شوشتری امروزکار سختی است .

این فرمانده ارشد دوران دفاع مقدس ادامه داد : شهید شوشتری کسی بود که از اواخر سال 1358 تا اواسط سال 1359 یعنی قبل از آغاز دوران دفاع مقدس به اتفاق پاسداران دلاوراستان خراسان در آزادسازی سنندج و دیگر شهرهای کردستان نقش بسزایی داشت. وی از جمله فرماندهان ارشد دوران دفاع مقدس به حساب می آید که با همرزمان خود از استان خراسان از ماههای اول جنگ به مناطق عملیاتی جنوب آمدند و توانستند در آن دوران نقش آفرینی بسزایی داشته باشند.

وی افزود: شهید شوشتری از جمله اولین فرماندهان استان خراسان است که فرماندهی عملیات اکثر عملیات های هشت سال دفاع مقدس را نیز در کارنامه او شاهدیم. شهید شوشتری کسی بود که در عملیاتهای جنوب و غرب کشور شرکت داشت و همواره تاثیری بسزا در آن دوران ایفا می کرد. شوشتری بسیار شجاع، خردمند و صبور بود به طوریکه در سنگین ترین مراحل دوران دفاع مقدس بنده به یاد ندارم که وی یک بار عصبانی شده باشد ، و عصبانیت در قدرت تصمیم گیری او تاثیر گذاشته باشد.

دستیار ویژه رهبر معظم انقلاب اضافه کرد: شهید شوشتری از جمله فرماندهان انقلابی و شجاع سپاه بود که هیچ گاه در برابر فشارهای دشمن از خود ضعف نشان نداد. بعد از جنگ هم، این شهید بزرگوار هیچ گاه آسوده نبود و میدان مجاهدت را رها نکرد به طوریکه فرماندهی قرارگاه حمزه سید الشهدا درشمال غرب، جانشین فرماندهی نیروی زمینی سپاه در دوران شهید احمد کاظمی را بر عهده داشت و این آخرین ماموریت وی بود که به عنوان فرمانده قرارگاه قدس عازم جنوب شرق کشور شد.

سردار صفوی ادامه داد: شهید شوشتری کسی بود که برای برگزاری کنگره شهدای استان خراسان بسیار تلاش کرد و از کسانی که در این راه این شهید بزرگوار را همراهی می کرد دکتر قالیباف است و قرار بود تا امسال این کنگره برگزار شود که دست بر قضا تقدیر بر آن شد تا سردار شوشتری به خیل عظیم همرزمان شهید خود بپیوندد. به عبارتی دیگر می توان گفت" شوشتری ستاره درخشان شهیدان استان خراسان است."

فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه سخنانش گفت: کمتر کسی به اندازه شوشتری سابقه مجاهدت و دلاوری در جبهه های حق علیه باطل را دارد . چرا که قبل و بعد از جنگ می توان گفت وی 30 سال عمر خود را در راستای امنیت ایران اسلامی و خدمت به مردم وقف کرد.

وی تصریح کرد: به اعتقاد بنده شوشتری عاقبت به خیر شد چرا که حیف است فرماندهان قدیمی جنگ بخواهند در رختخواب از دنیا بروند، خدا عاقبت آنها را ختم به شهادت کرد که بنده نیز از خدا می خواهم عاقبت بنده را نیز ختم به شهادت کند.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه کشور سرباز فداکاری را از دست داده است گفت: جایگزین کردن شوشتری کار سختی است، چرا که شوشتری کسی بود که با مردم می جوشید، با مردم زجر کشیده و فقیری نشست و برخاست می کرد و یک فرمانده جامع نگر بود که هم به فکر امنیت و هم به فکر توسعه وآبادانی و رفاه و آسایش مردم جنوب شرق بود.

سردار صفوی با اشاره به ماموریت سردار شهید شوشتری در مناطق جنوب شرقی کشور گفت: کار بزرگی که این شهید انجام داد این بود که سران قبایل را دور خود جمع کرد و تلاش می کرد تا با همت سران قبایل و مردم این منطقه امنیت آنجا را تامین کند که در این مسیر بسیار موفق بود.

وی اصلی ترین عوامل نا امنی در جنوب شرق کشور را حضور عناصر و گروه های ضد انقلاب وابسته به بیگانگان خواند و گفت: به اعتقاد بنده از سازمان اطلاعاتی آمریکا تا سازمان های برخی کشورهای همسایه گروهک های ضد انقلاب، محارب از جمله گروهگ ریگی را حمایت می کنند. این گروهک وابسته به بیگانگان است و اینکه بیگانگان به آنها سلاح و تجهیزات نظامی و آموزش می دهند تردیدی نیست . حتی این سازمانهای اطلاعاتی بیگانگان هستند که هدف را نیز برای این گروهک ها مشخص می کنند.

سردار صفوی در ادامه سخنانش گفت برخی از کشورهای همسایه در جهت اختلاف افکنی بین اهل سنت و اهل شیعه ایران تلاش می کنند، که این توطئه با هوشیاری مردم منطقه خنثی می شود.

وی افزود: امروز نیروهای بیگانه از جمله نیروهای آمریکایی بعد از گذشت 8 سال با شکست در افغانستان روبرو می شوند آنها به دنبال این هستند تا نا امنی های افغانستان را به جنوب شرق ایران هدایت کنند. هدف آمریکایی ها و انگلیسی ها این است که ناامنی را وارد جنوب شرق ایران کنند و این امر از چشم اطلاعاتی مسئولان ایران دور نیست. برآورد ما این است که دشمنان ایران بدنبال جلوگیری از توسعه و پیشرفت در جنوب شرق و ایجاد تفرقه در این مناطق هستند.

این فرمانده دوران دفاع مقدس تصریح کرد: مردمی کردن امنیت در این مناطق و استفاده از طوایف و ریش سفیدان برای برقراری امنیت و وحدت بین اهل شیعه و تسنن بسیار حائز اهمیت است. اینکه توسط هر طایفه ای درمنطقه خودش و با حمایت سپاه پاسداران توسط افراد بومی همان طایفه امنیت برقرار شود ، سیاست درستی است .

سردار صفوی افزود: دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران نمی خواهند استراتژی مردمی کردن امنیت در منطقه که زیر بنای اقدامات توسعه و آبادانی منطقه ، توسط دولت است ،پیشرفت کند و شهید شوشتری این موضوع را به خوبی درک و در راستای خدمت به مردم محروم سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.

وی ادامه داد: نوع شهادت شهید شوشتری نشان می دهد که وی کارها بسیاری را برای مقابله با ناامنی و ایجاد وحدت بین تمامی گروههای موجود در منطقه کرده بود ولی دشمنان با شهادت این سردار دوران دفاع مقدس بدنبال عدم محقق شدن این هدف والا هستند.

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در ادامه سخنان خود به ترورهای ماههای گذشته کردستان اشاره کرد و گفت: بعد از سفر رهبر معظم انقلاب به این استان که یکی از برکاتش برقراری وحدت هر چه بیشتر بین اهل تسنن و تشیع بود و از آن مهمتر سخنان ایشان که فصل الخطاب به حساب می آید و از سوی دیگر تاثیرگذاری این سخنان نه تنها در داخل کشور بلکه درجهان اسلام باعث شد که دشمنان نظام اسلامی دست به ترور افراد بزنند. آنها با این کار خود بدنبال فضاسازی مسمومی بودند تا بتوانند از این طریق به اهداف شوم خود دست پیدا کنند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: عملیات تروریستی در سیستان و بلوچستان و به شهادت رسیدن سرداران سپاه در ادامه همان سیاست های تفرقه افکنه دشمنان ملت ایران است.

سردار صفوی با تاکید بر اینکه پاکستان و افغانستان باید نسبت به تهدیدات موجود در برابر دولت جمهوری اسلامی ایران به تعهدات و پروتکل های موجود پایبند باشند گفت: ما از مسئولان پاکستان می خواهیم که مرزهای خود را کنترل کنند. ما از دولت ، ارتش و سازمان های اطلاعاتی پاکستان می خواهیم که سرکرده این عملیات تروریستی را که اطلاعیه داده و مسئولیت این عملیات جنایتکارانه را پذیرفته ، هر چه سریع تر به دولت ایران تحویل دهند و دولت پاکستان باید حسن نیت خود را به دولت ایران نشان دهند.

وی دلیل حضور این گروهک های تروریستی را در مرزهای جنوب شرقی کشورمان را ضعف دولت های همجوار خواند و گفت : ما از دولت پاکستان انتظار داریم تا عوامل تروریستی را تحویل ایران دهد و اجازه ندهد که این گروهک ها درکشور و مرزهای آنها باایران فعالیت کنند.

دستیار و مشاور فرمانده کل قوا در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی امنیت مناطق جنوب شرقی کشور به نیروی زمینی سپاه واگذار شده است گفت: قرارگاه قدس چند ماهی بود که با حضور سردار شهید شوشتری فعالیت خود را آغاز کرده بود و توانسته بود در این مدت کم امنیت را در استان سیستان و بلوچستان و مرزهای جنوب شرقی برقرار کند.

وی تاکید کرد: امروز با به شهادت رسیدن سردار شهید شوشتری ، سپاه پاسداران باید با توان بیشتری هم از نظر اطلاعاتی و هم از نظر عملیاتی وارد میدان شود ، و برای سرکوب این اشرار و تامین امنیت پایدار در منطقه جنوب شرق و در همین راستا نیز دولت باید مسائل اجتماعی ، اقتصادی و زیرساخت های اقتصادی را در این استان محروم به جد پیگیری کند چراکه توسعه اقتصادی و تامین رفاه و آسایش و ایجاد اشتغال از الزامات امنیت پایدار منطقه جنوب شرق ایران است.

سردار صفوی در ادامه سخنان با ابراز امیدواری از اینکه آینده استان سیستان و بلوچستان ، آینده ای امن و توسعه یافته خواهد بود گفت: در آینده ای نه چندان دور بافعال شدن محور چابهار – زاهدان توسط دولت ، شاهد پیشرفت و آبادانی در این استان محروم خواهیم بود.

این استاد دانشگاه در ادامه گفتگو با مهر به نقش و جایگاه نیروی انتظامی در برقراری امنیت در مرزهای کشور اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی ما قادر است امنیت مرزهای کشور را برقرار کند. جمهوری اسلامی ایران امروز 945 کیلومتر مرز با افغانستان و 970 کیلومتر خط مرزی با پاکستان دارد که کنترل این مرزها بر عهده نیروی انتظامی است . نیروی انتظامی می تواند با اقتدار تمام مرزهای جنوب شرق را کنترل کند و جلوی تردد ضد انقلاب و اشرار و قاچاق مواد مخدر و حتی قاچاق انسان را که معمولا از این مرزها صورت می گیرد را بگیرد.