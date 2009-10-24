صمیمی اردوی تیم ملی دوومیدانی را ترک کرد/ تنش در کمپ پرتابگران دیسک!

عباس صمیمی مربی این پرتابگر ایران ضمن تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: "محمود طی نامه ای به فدراسیون از حضور در مسابقات گوانگجو انصراف داده و برای انجام کارهای شخصی اردو را هم ترک کرده است. البته محمود خود را برای مسابقات سال آینده آماده می کند."

عیدی علیجانی نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی هم با ابراز رضایت از پرتاب حدادی در مرحله نهایی لیگ می گوید: " ما اجازه حضور تنها دو ورزشکار را در این ماده در مسابقات آسیایی چین داریم، اما تصمیم داریم احسان حدادی، محمود و محمد صمیمی را عازم این دیدارها کنیم و براساس شرایط تصمیم به حضور آنها در مسابقه بگیریم."

طبق قوانین بین المللی تنها دو ورزشکار از یک کشور در یک ماده مجوز حضور در مسابقات رسمی را دارند و این در حالی است که با بازگشت احسان حدادی و پرتاب رضایت بخش در مرحله نهایی لیگ دوومیدانی ایران در اهواز، تنها یکی از برادران صمیمی حق شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا را دارد.

در این بین عباس صمیمی نظر دیگری دارد و اظهار می کند:" قطعا فدراسیون نمی تواند قوانین بین المللی را تغییر داده و سه ورزشکار را در یک رشته شرکت دهد در کنار آن محمود به اندازه کافی تشویق شده و رقابتهای مهمی را دیده و حتی در بازیهای المپیک پکن و المپیک دانشجویان نیز شرکت کرده است و همین تجربیات برای وی کافی است. فقط در انتظار یک مسابقه مهم برای انجام پرتابی خوب است."

ظاهرا فدراسیون دوومیدانی قصد برگزاری یک مسابقه انتخابی را میان این سه پرتابگر داشت اما حضور قوی احسان حدادی در لیگ باعث انصراف از این تصمیم و منجر به دلگیری مربی برادران صمیمی شده است. البته در مرحله نهایی لیگ دوومیدانی در اهواز محمد صمیمی پرتابی بالای 64 متر داشت تا به عنوان دومین نماینده کشورمان عازم گوانگجو شود.

مربی برادران صمیمی خاطر نشان کرد: "قرار بود یک رکوردگیری قبل از مسابقات آسیایی انجام شود اما دکتر علیجانی از این تصمیم منصرف شده است. ما هم در چنین شرایطی مطیع نظر فدراسیون هستیم."

این مسئله واکنش احسان حدادی را هم در برداشته تا وی نیز از شرکت نکردن در مسابقه انتخابی خبر دهد و بگوید:" من با این رکورد ورودی مسابقات قهرمانی دوومیدانی آسیا در گوانگجو را بدست آوردم. فدراسیون به من اعلام کرده است که با همین رکورد می توانم در رقابت‌های ماه آینده در چین شرکت کنم بنابراین اگر مسابقه انتخابی دیگری برگزار شود در آن شرکت نخواهم کرد."

قطعا فدراسیون دوومیدانی با حضور احسان حدادی به عنوان رکورد دار این ماده در آسیا و حضور براداران صمیمی بدنبال کسب مدال طلای پرتاب دیسک در آسیاست و باید بهترین ها برای دفاع از عنوان قهرمانی ایران در این ماده عازم رقابتهای قهرمانی دوومیدانی آسیا در گوانگجو شوند.

عباس صمیمی این اطمینان را می دهد که اگر محمود هم عازم این مسابقات شود، می تواند مدال بگیرد. وی در خصوص دیگر شاگردش هم گفت: " قطعا پیش بینی کسب مدال برعهده کارشناسان این رشته است اما مطمئن هستم محمد اگر مدال طلا نگیرد مدال نقره اش در آسیا صددرصد است."

هجدهمین دوره رقابتهای دوومیدانی قهرمانی آسیا 19 تا 23 آبان ماه در شهر گوانگجو چین برگزار می شود.