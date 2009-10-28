به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد روشن صبح چهارشنبه در مراسم آشنایی با دانشجویان جدید الورود دانشگاه سوره در محل حوزه هنری گفت: دانشجویان جدید الورود امسال شانزدهمین گروهی هستند که افتخار حضور در دانشگاه سوره پیدا را کرده اند.

وی ادامه داد: تفاوت دانشگاه سوره با سایر موسسات آموزش عالی این است که سوره به صورت غیرمتمرکز اداره می شود.

رئیس دانشگاه سوره درباره ظرفیتهای این دانشگاه گفت: امسال سه یا پنج برابر ظرفیت را به مرحله گزینش معرفی کردیم زیرا مقرر کرده ایم که ورودیهای دانشگاه سوره با دانشگاههای دیگر متفاوت باشند.

وی افزود: در مرحله گزینش هیچ کس رد نشد و اصولا ما هیچ کس را رد نمی کنیم بلکه این گونه تشخص دادیم که برخی برای ورود به سوره مناسب تر هستند.

روشن گفت: بر اساس آئین نامه، وظیفه ما تربیت هنرمند متعهد دینی است و چنین چیزی میسر نخواهد شد مگر آنکه ظاهر دانشگاه با اهداف آن هماهنگ باشد.

وی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی بر اساس اهداف خاصی این موسسه را پایه ریزی کرده و رشته های مختلفی نیز دایر شده که طبق فرمورده مقام معظم رهبری بهترین راه انتقال اصول ارزشهای اسلامی هنر است.

رئیس دانشگاه سوره گفت: پایان نامه های این دانشگاه نیز باید با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دیگر متفاوت و مرتبط با دنیا و آخرت ما باشد.

وی افزود: هدف ما تولید هنر برای هنر نیست بلکه تنها به رشد و تربیت متعهد دینی و هنرمند متعهد فکر می کنیم.

حسن بنیانیان نائب رئیس هیئت امنای دانشگاه سوره نیز طی سخنانی بر اهمیت حفظ اخلاق اسلامی و رشد دین باوری در دانشگاهها تاکید کرد.

بنیانیان گفت: انتظاری که از دانشگاه سوره وجود دارد با دانشگاههای دیگر متفاوت بوده و لازم است که دانشجویان به این امر توجه کنند.