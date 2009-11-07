به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار رضا کیانی از انتشار مزایای تصویب دستورالعمل گزارش‌دهی مالی صندوقهای سرمایه‌گذاری خبرداد و گفت: هیئت ‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‌دهی رویه‌های مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری را تصویب کرد.

رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: وجود اطلاعات مالی شفاف یکی از الزامات کارآیی بازار سرمایه و صورتهای مالی اساسی به عنوان یکی از مهمترین ابزار‌های ارائه اطلاعات مالی به بازار، تلقی می‌شود.

وی ادامه داد: لازمه گزارشگری به‌ موقع و بی‌طرفانه، وجود استاندارد یا رهنمودهایی است که بر مبنای آن بتوان گزارشها و صورتهای مالی مفید تهیه کرد.

کیانی اظهارداشت: به دلیل نوپا بودن صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک و با توجه به شرایط و مختصات صندوقهای سرمایه ‌گذاری و نبود استاندارد مشخص برای ارائه صورتهای مالی این صندوقها، سازمان بورس اوراق بهادار به موجب ماده 41 و 42قانون بازار اوراق بهادار، در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآیی اوراق بهادار و با توجه به نقش و اهمیت اطلاعات مالی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران تدوین دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‌دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک را در دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: این دستورالعمل شامل چهار بخش است که در بخش اول و دوم آن نحوه شناسایی کلیه رویدادهای مالی اعم از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، خرید و فروش اوراق بهادار اعم از سهام، حق‌تقدم خرید سهام، اوراق مشارکت و نحوه بستن حسابها به تفصیل تشریح شده است.

رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس اضافه کرد: در بخش سوم فهرست کلیه حسابهای صندوق اعم از حسابهای ترازنامه‌ای و سود و زیانی در سه سطح کل، معین و تفصیلی ارائه و در نهایت صورتهای مالی به همراه یادداشتهای همراه آن به صورت مبسوط جهت بهره برداری ارائه شده است.

وی با تاکید براین نکته که این دستورالعمل کاملا بر مبنای اساسنامه و امیدنامه صندوقهای سرمایه‌گذاری، دستورالعمل تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه‌گذاری و استانداردهای ملی تدوین شده است، افزود: پس از مطالعه استاندارهای IFRS و US GAAP و بررسی چندین گزارش مالی نمونه، پیش‌نویس دستورالعمل مذکور آماده و پس از برگزاری جلسات متعدد با کمیته استانداردها و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار و برخی از مدیران و مشاوران سازمان سرانجام در چهار فصل به تصویب هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

هم‌اکنون 22 صندوق سرمایه‌گذاری درسهام (19 صندوق در اندازه کوچک و دو صندوق در مقیاس بزرگ) و یک صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در بازار سرمایه فعال هستند.