هدف تسلیح طوائف سیستان و بلوچستان ارتقای امنیت منطقه ای است

اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه شورای توسعه و امنیت پایدار شرق کشور به ریاست مصطفی محمدنجار وزیرکشور در خصوص حوادث تروریستی که اخیرا در جنوب شرق کشور انجام شد، توضیح داد : اولین جلسه شورای توسعه وامنیت پایدار در جنوب شرق کشور با حضور حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضائیه،فرمانده قرارگاه قدس، استانداران استانهای خراسان جنوبی، سیستان وبلوچستان، کرمان وهرمزگان، نمایندگانی از وزارتخانه های ارشاد، جهادکشاورزی، نفت، راه وترابری وسپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه سردار منصوری جانشین جدید سردارشوشتری در وزارت کشور برگزار شد.

وی که خود از شرکت کنندگان در این جلسه بوده است درباره موضوعات مطرح شده در آن عنوان کرد: موضوعات مختلفی از جمله پیگیری نتیجه جلسه ای که به سرپرستی وزیر کشور با مسئولان پاکستانی درخصوص تحویل عناصر گروهک تروریستی ریگی به جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، صورت گرفت.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه به اقدام سردار شهید شوشتری در جهت مسلح کردن طوائف مختلف در جنوب شرق کشور به منظور تامین امنیت توسط آنها اشاره کرد و افزود: اقدامی که شهید شوشتری در جهت مسلح کردن طوائف مختلف در جنوب شرق کشور انجام داد، مشابه اقدامی بود که در اوایل انقلاب در شمال غرب کشور توسط شهید محمد بروجردی فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهداء انجام شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: در آن زمان مردم خطه شمال غرب با در اختیار گرفتن سلاح هایی که سپاه به آنها داده بود در قالب "پیشمرگان کرد مسلمان" با عوامل وعناصر ضدانقلاب به مقابله ومبارزه پرداختند.

وی با اشاره به اینکه سردار شهید شوشتری براساس تجربه موفقی که در شمال غرب انجام شد اقدام به تسلیح طوائف مختلف در جنوب شرق کشور کرد، گفت: مسلح کردن طوایف بصورت یک حرکت مردمی بود که سردار شوشتری آن را انجام داد تا خود مردم امنیت خودشان را برقرار کنند.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه سردار شهید شوشتری در این خصوص 4 جلسه سنگین را با سران طوایف مختلف برگزار کرد، گفت: جلسه پنجم هم قرار بود در منطقه "پیشین" سیستان وبلوچستان برگزار شود که متاسفانه عوامل استکبار جهانی وعناصر خودفروخته این سردار رشید اسلام را در اقدامی جنایتکارانه به شهادت رساندند.

کوثری در پایان اعلام کرد: سردار منصوری فرمانده جدیدی که جانشین سردار شهید شوشتری شده است این سیاست را مقتدرانه ادامه خواهد داد تا نهایتا امنیت در جنوب شرق کشورمان مانند شمال غرب کشور برقرار شود.