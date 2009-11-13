هر ثانیه 2 مترمکعب به آبهای زیرزمینی کرمان افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، هر چند که شهر کرمان به عنوان یکی از مناطق بالقوه زلزله خیز کشور محسوب می شود و بالا آمدن سطح آبهای زیرزمینی موجب تشدید زمین لرزه احتمالی در این شهر پر جمعیت خواهد شد اما به رغم پیگیری های مکرر خبرگزاری مهر و هشدار به مسئولان استانی و کشوری، همچنان کمبود بودجه طرح فاضلاب شهری کرمان موجب شده است طرح فاضلاب شهر کرمان به عنوان تنها راه حل جلوگیری از افزایش سطح آبهای زیرزمینی با کندی پیش رود و با این روند چندین سال زمان نیاز است که این طرح اضطراری به سرانجام برسد.

افزایش سطح آبهای زیرزمینی در مناطق مختلف شهر کرمان موجب مشکلات متعددی برای مردم شده است به طوریکه در بافت قدیم شهر کرمان و برخی از نقاط شهر آبهای زیرسطحی موجب نم زدگی زیرزمینهای سازه های مسکونی و تجاری شده است که در نهایت کاهش استحکام ساختمانها را در پی دارد.

این درحالیست که اکثر بناهای تاریخی و باستانی شهر کرمان از جمله مسجد جامع شهر کرمان که دارای بلندترین برج ساعت کشور است، مجموعه بازار گنجعلیخان و بسیاری از بناهای تاریخی در معرض خطر قرار گرفته اند و برخی از اماکن همچون حمام باغ لله در سکوت مسئولان با تخریب مواجه شده است و اقدام اصولی نیز برای مقابله با روند افزایش بی رویه سطح آب در این مناطق انجام نشده است.

افزایش سطح آبهای زیرزمینی در کرمان به جایی رسیده است که فرماندار کرمان شامگاه پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات شهرستانهای کرمان و راور از این مسئله به عنوان بمب خفته کرمان یاد کرده است.

علی انجم شعاع با اشاره به خطر آبهای زیر سطحی در شهر کرمان گفته است که در هر ثانیه دو متر مکعب بر حجم آبهای زیر زمینی کرمان افزوده می شود که خود به عنوان بمبی خفته هر لحظه خطر انفجار جبران ناپذیر دارد.

وی با اشاره به لزوم توجه به اماکن تاریخی و صنعت گردشگری کرمان خواستار توسعه صنعت گردشگری و تشکیل جلسه مدیریت بحران در راستای بررسی ضروری ترین مسئله شهرستان کرمان شد.

این درحالیست که رسانه ها استان به خصوص خبرگزاری مهر بارها خواستار رسیدگی مسئولان و اختصاص بودجه ملی مورد نیاز برای رفع مشکلات فاضلاب شهر کرمان به عنوان یک پروژه اضطراری شده اند.

نکته حائز اهمیت در این خصوص علاوه بر خطر ریزش برخی بناهای تاریخی و اماکن مسکونی و تخریب اماکنی همچون حمام باغ لله که میراث فرهنگی نیز دراین خصوص سکوت کرده است، زلزله خیز بودن شهر کرمان است.

طبق نظر کارشناسان و زمین شناسان، بالا آمدن سطح آبهای زیر زمینی کرمان موجب تشدید زمین لرزه های احتمالی در کرمان می شود که با توجه به این مسئله و هزینه بر بودن طرح فاضلاب شهری کرمان مسئولان کشوری باید در این خصوص با مدیران کرمان همکاری بیشتری داشته باشند.

دستگاه ها و وزارتخانه های مرتب با این مشکل با توجه به ضرورت تسریع در فاضلاب شهر کرمان باید بودجه مورد نیاز را برای حل معضل بالا آمدن آبهای زیر سطحی در کرمان اختصاص دهند و از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری کنند.