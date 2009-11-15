سخنرانی مرتضی سرهنگی درباره "گزارش به خاک هویزه"

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور نویسنده اثر و سعید فخرزاده، مسئوول دفتر تاریخ شفاهی در فرهنگسرای اندیشه شکل می‌گیرد.

در کتاب "گزارش به خاک هویزه" یونس شریفی به بیان خاطرات خود از روزهای حمله ارتش متجاوز صدام به شهرهویزه، مقاومت مردمی و عملیات بیت‌المقدس و آزادسازی هویزه می پردازد.

یونس شریفی متولد سال 1339در هویزه از توابع دشت آزادگان است. وی در تمام دوران دفاع مقدس جزو رزمندگان این شهر بود.

مراسم رونمایی کتاب "گزارش به خاک هویزه" که تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری است ساعت 15 روز یادشده در فرهنگسرای اندیشه، واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبه‌روی مخابرات پیام برگزار می‌شود.



