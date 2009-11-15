سفر متکی به دهلی نو در راس یک هیئت بلند پایه سیاسی و اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان در سفری دو روزه به هند با مقامات این کشور از جمله وزیر خارجه و نخست وزیر دیدار کرده و پیرامون موضوعات دو جانبه و مسائل منطقه‌ ای و بین‌المللی بحث و تبادل نظر خواهد کرد.

متکی اخیرا در گفتگویی اظهار کرد: این سفر با هدف مرور روابط ایران و هند به عنوان دو کشور مهم در منطقه با در نظر گرفتن منافع و نگرانی‌های مشترک نسبت به مسائل منطقه و عرصه بین‌الملل انجام خواهد گرفت.

وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: علی القاعده این سفرها فرصتی است که در آن همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و موضوعات مختلف و مسائل منطقه‌ای از جمله مسائل افغانستان و شرایط موجود در منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرند.



متکی یادآور شد : روابط دو کشور با ریشه‌هایی دیرپا در تاریخ مناسبات دو ملت و کشور نیازمند بازمهندسی، طراحی و تدوین نقشه راه جدید با توجه به تحولات است.

سخنگوی وزارت خارجه هم سفر متکی به دهلی نو را با هدف جهش، تحول و توسعه روابط و همکاری های دو کشور دانست و گفت: گفتگو با مسئولان هندی در زمینه همکاری های اقتصادی، حضور بخش خصوصی ایران در هند و همچنین گفتگو درباره همکاری های فرهنگی میان ایران و هند در دستور کار اصلی سفر وزیر امور خارجه به هند است.



وزرای خارجه پیشین و کنونی هند در دو سال گذشته از متکی برای سفر به هند دعوت کرده اند و این دومین سفر رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان به هند در چهار سال گذشته است.



حجم مبادلات تجاری دو کشور در نه ماه سال جاری میلادی حدود سیزده و نیم میلیارد دلار بوده که دو ونیم میلیارد دلارصادرات هند به ایران و مابقی صادرات نفت و محصولات غیرنفتی ایران به هند بوده است.