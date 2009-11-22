یوزپلنگهای ایرانی بعد از 30 سال در کرمان مشاهده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، مشاهده این دو یوز در راور کرمان در حالی اتقاق افتاده که پیش از این در چند ماه گذشته لاشه 3 یوز که دو مورد آنها در اثر مسمومیت با نوعی سم تلف شده بودند و یکی دیگر نیز در اثر برخورد با خودروهای عبوری از بین رفته بود، کشف شده بود.



هرچند کشف این سه لاشه یوزپلنگ برای جمعیت کوچک باقیمانده از یوز های ایرانی در نوع خود یک فاجعه محسوب می شد اما بارقه های امید مبنی بر وجود یوزپلنگ در این استان را نیز بار دیگر زنده کرد و همین امر باعث شد تا بعد از مطالعات کارشناسان حفاظت محیط زیست استان کرمان و پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، منطقه راور کرمان با وسعتی نزدیک به یک میلیون و 300 هزار هکتار برای الحاق به شبکه مناطق حفاظت شده کشور پیشنهاد شود.



هر چند هنوز شورای عالی حفاظت محیط زیست تشکیل جلسه نداده تا الحاق این منطقه به جرگه مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست را مورد تایید قرار دهد اما پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با همکاری خوب اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان با امکانات و بودجه محدود اقدام به ایجاد پاسگاه محیط بانی و بکارگیری سه محیط بان در این منطقه کرده تا این منطقه تا حدودی تحت پوشش حفاظت قرار گیرد.



مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با اعلام این مطلب گفت: این دو قلاده یوز هفته گذشته توسط سه نفر از محیط بانان منطقه راور که در حین گشت زنی بودند در نزدیکی یک آبشخور در دربند راور کرمان مشاهده شده و یوزها نیز که متوجه حضور محیط بانان شدند به سرعت از محل دور شدند.



علیرضا جورابچیان افزود: محیط بانان از رد این یوزها قالب گیری کردند و به محض اطلاع رئیس اداره محیط زیست راور، کارشناسان پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی که در حال نصب دوربین های تله ای در نایبندان یزد بودند به محل اعزام شدند تا این گزارش را مورد بررسی قرار دهند و انها نیز این موضوع را تایید کردند .



به گفته مشاور پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، اقدام مثبت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان و نیز اداره حفاظت محیط زیست راور این بوده که در ماههای اخیر اقدام به توزیع علوفه در مناطق مختلفی از راور کرده تا جبیرها و قوچ و میش ها با کمبود علوفه مواجه نباشند و مجبور به ترک منطقه نشوند و همین امر باعث پراکندگی طعمه یوز در منطقه و دسترسی بهتر یوزها به طعمه و آبشخور شده و این دو یوز نیز درست در زیستگاه جبیرها مشاهده شده است.



محمد فرهادی نیا افزود: محل مشاهده این دو یوزپلنگ 70 کیلومتر با محل کشف یوزپلنگی که در اثر برخورد با خودروها کشته شد فاصله داشته اما درست در نزدیکی همین منطقه لاشه دو یوز مسموم شده در چند ماه گذشته کشف شد.



بر اساس این گزارش در شمال منطقه دربند راور، پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس قرار دارد که احتمال می رود یوزپلنگ ها در این دو منطقه در حال رفت و آمد باشند.



مشاهده این دو یوزپلنگ در راور کرمان نه تنها در نوع خود بسیار امیدوار کننده است بلکه نشان می دهد جمعیت یوزپنگ آسیایی بار دیگر در حال بازسازی و گسترش زیستگاههای خود در ایران است. بدون شک الحاق منطقه راور کرمان به شبکه مناطق حفاظت شده کشور و انتخاب آن به عنوان پناهگاه حیات وحش در شورای عالی محیط زیست می تواند سهم عمده ای در نجات جمعیت باقیمانده یوزپلنگ آسیایی در ایران و جهان داشته باشد.