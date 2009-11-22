بررسی تغییرات دمای سر انسان در اثر موبایل/ سر اولین هدف امواج موبایل

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهرخ شجاعی کارشناس ارشد مهندسی پزشکی و مجری طرح گفت: افزایش چشمگیر استفاده از گوشی تلفن همراه محققان را به این واداشته است که در پی یافتن روشهای مناسب برای به دست آوردن الگوی تابش و اثرات میدان الکترومغناطیس در جهت تشخیص مضرات احتمالی آن بر روی اندام به ویژه سر باشند و اولین و مشخص ترین اثر امواج الکترومغناطیس بر روی سر افزایش دمای سر است.

وی افزود: به همین جهت این پژوهش در پی یافتن روشهای مناسبی برای حل مسئله انتقال حرارت ناشی از استفاده از موبایل است.

شجاعی خاطرنشان کرد: بدین منظور با استفاده از یک روش حل اختلاف محدود پایا ابتدا نرخ جذب ویژه شبیه سازی شده در سر را به دست آوردیم و سپس با استفاده از معادلات حاکم سیالاتی و انتقال حرارت کانتورهای دمای سر را با در نظر گرفتن شرایط محاسبه کردیم. نکته قابل ذکر در این میان استفاده از معامله بایوهیت است که شامل ترم بیولوژیکی نیز است. به زبان دیگر با به دست آوردن نرخ جذب ویژه می توان به محاسبه کانتورهای دما اقدام کرد.

این پژوهش با راهنمایی دکتر ناصر فتورائی به نتیجه رسیده است.

مجری طرح در خصوص کاربرد این تحقیق گفت: معمولا در بروشورهای موبایل مقدار SAR تولیدی را می نویسند که با اجرای این طرح ما می توانیم اعلام کنیم که این مقدار SAR در محدوده مجاز هست یا خیر و اگر برای این کار سرمایه گذاری شود می توان این تحقیق را از مرحله تئوری به عمل رساند و از خطرات جدی ناشی از استفاده از تلفن همراه جلوگیری کرد.