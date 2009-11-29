وضعیت بحرانی عشایر کهگیلویه و بویراحمد/ ایلات به دنبال سرپناه

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، در حالیکه سرمای پاییزی بر کوهستان زاگرس جنوبی حاکم شده و زمستان نیز در راه است، برخی از ایلات عشایری این استان به علت کمبود علوفه و آب در قشلاق، همچنان در مناطق ییلاقی شهرستان بویراحمد مانده و به مناطق گرمسیری شهرستان گچساران و کهگیلویه کوچ نکرده اند.

بر این اساس سرمای پاییزی و بارش برف و باران در مناطق سردسیر و ییلاقی، باعث بروز مشکلات زیادی برای عشایر و دامهایشان شده است.

سرما در ییلاق کمبود علوفه و آب در قشلاق

یکی از عشایر منطقه بویراحمد گفت: وضعیت خشکسالی در طی دو سال گذشته باعث کمبود آب و علوفه در گرمسیر و مناطق قشلاقی شده است که به همین دلیل عشایر ناچار هستند تا بهبود وضعیت در قشلاق، در ییلاق بمانند.

شکر الله سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: این مسئله باعث شده که هم اکنون ایلات و عشایر در این سرمای شدید در چادرها زندگی کنند که با توجه به سرمای شدید و بارش باران و برف با مشکلات زیادی مواجه هستند.

وی بیان کرد: در گرمسیر نیز با کمبود علوفه مواجه هستیم و مردم توانایی حمل علوفه دام از سردسیر به گرمسیر را به دلیل کرایه بالای حمل و نقل ندارند.

سیفی اظهار داشت: متاسفانه از اعتبارات بخش خشکسالی کمکی به عشایر خسارت دیده نشده است و مسئولان می گویند اعتبار تخصیص یافته برای کاهش اثرات خشکسالی عشایر باید تنها صرف بهسازی چشمه ها و لوله کشی شود.

دزدان و گرگها در کمین/ دامهایمان را به خدا سپرده ایم

وی با بیان اینکه هم اکنون در این وضعیت سرما و بارش باران دامها را در پناهگاههای طبیعی قرار داده ایم تا از سرما محفوظ بمانند، افزود: هم اکنون دام هایمان را از شر سرما، دزد و حیوانات وحشی به خدا سپرده ایم.

سیفی یادآور شد: دزدان و گرگها در کمین گوسفندان نشسته اند و مردان و زنان عشایر مجبور هستند در این وضعیت، شب و روز نگهبانی دهند.

چادرهایمان بر اثر باد و سرما پاره شده و بی سرپناه شده ایم اما مسئولان حاضر نیستند کمک نیستند/ به هر جایی مراجعه می کنیم می گویند وظبفه ما نیست و وظیفه امور عشایری است در حالیکه اداره عشایری امکانات بسیار محدودی دارد یکی از عشایر بویراحمد

وی عنوان کرد: این در حالی است که در چند روز اخیر بارش باران و برف باعث وارد آمدن خسارتهای زیادی به عشایر منطقه شده است.

وی بیان داشت: با این حال به هر جایی مراجعه می کنیم می گویند وظیفه ما نیست و کمک به عشایر وظیفه اداره امور عشایری است در حالیکه اداره عشایری امکانات محدودی دارد و قادر به حل تمام مشکلات عشایر نیست.

سیفی گفت: طی روزهای اخیر چادرهایمان بر اثر باران و سرما پاره شده اند و سرپناهمان از بین رفته اما مسئولان حاضر نیستند، کمک کنند.

وی با انتقاد از عدم کمک ستاد حوادث استان نیز گفت: این ستاد می گوید که باید یک خانوار 75 درصد خسارت دیده باشد تا ما کمک کنیم.

وی با بیان اینکه مگر می شود قانون یک استان در خصوص عشایر با استان دیگر تفاوت داشته باشد، افزود: در استان فارس در چنین حوادثی به عشایر کمک می کنند و حداقل چادر در اختیار آنان قرار می دهند اما در کهگیلویه و بویراحمد خبری از کمک نیست.

ایل راه عشایر به باغ و زمین زراعی تبدیل شده است/ ایل بدون راه

سیفی گفت: در جریان سفر دوم رئیس جمهور به استان در سال گذشته، برخی مشکلات را به سمع و نظر ایشان رساندیم اما به رغم دستور اکید آقای احمدی نژاد هنوز خیلی از مشکلات حل نشده است.

وی ایل راه عشایر، خشکسالی، بیمه دام و عشایر را برخی از مشکلات عشایر عنوان کرد و افزود: ایل راه یکی از نیازهای ضروری عشایر است که نبود آن یکی از مشکلات عشایر در فصل کوچ است.

سیفی تصریح کرد: هم اکنون ایل راه عشایر که سالها عشایر استان از آن مسیر کوچ می کردند از سوی منابع طبیعی به افرادی واگذار و به باغات و کشاورزی تبدیل شده است.

وی افزود: بر این اساس این مسئله باعث افزایش زمان کوچ شده است به طوریکه هم اکنون فاصله 150کیلومتری یاسوج به گچساران یک ماه به طول می انجامد.

وی یادآور شد: عشایر در زمان کوچ جایی برای اتراق و استراحت ندارند در حالیکه در گذشته هر چند کیلومتر مکانی برای استراحت و اتراق وجود داشت.

سیفی بیان کرد: همچنین این مسئله موجب عبور ایلات عشایر از مسیر جاده شوسه شده که این مسئله نیز باعث تلفات جانی و مالی زیادی در طی مسیر کوچ می شود.

جمعیت عشایرنشین استان روبه کاهش است

یکی دیگر از عشایر شهرستان بویراحمد نیز گفت: همه جامعه از تولیدات عشایر از جمله گوشت، لبنیات، پشم و صنایع دستی عشایر استفاده می کنند اما کسی به فکر این قشر محروم نیست.

منصور رضایی افزود: اگر مسئولان واقعا به فکر عشایر و ماندگاری این نوع زندگی هستند باید عشایر را تقویت و حمایت کنند تا این قشر تولید کننده از بین نروند و تبدیل به مصرف کننده نشوند.

وی پیشنهاد کرد: دولت حداقل از هر خانوار عشایری به یک نفر حقوق بازنشستگی بدهد تا عشایر بتوانند به دامداری ادامه دهند.

رضایی تصریح کرد: از جمعیت عشایری استان هم اکنون به علت تداوم خشکسالی و عدم حمایت مسئولان، تنها کمتر از 10 درصد مانده و بقیه ساکن شهرها و روستاها شده اند.

وی بیان داشت: وقتی عشایر پشتیبان نداشته باشند مجبورند دامشان را بفروشند و به سمت کارگری و کار بیل و کلنگی بروند و بر سر میادین شهرها بنشینند و دنبال کار بگردند.



بیش از دوهزار خانوار عشایری در گچساران با کمبود آب و علوفه مواجه هستند

رئیس امور عشایر شهرستان گچساران مهم‌ترین مشکلات عشایر هنگام ورود به مناطق قشلاقی در این شهرستان را نبود علوفه در مراتع و کمبود آب برای آنها و دام‌هایشان اعلام کرد.

بهمن آزادی گفت: این شهرستان دارای دوهزار خانوار عشایری است که به دلیل بروز پدیده خشکسالی یک هزار و 300 مورد آنها با هشت تانکر سیار آبرسانی می‌شوند.

وی بیان کرد: با توجه به بروز پدیده خشکسالی، عشایر و دامداران این شهرستان با مشکل کمبود علوفه مواجه هستند.

وی عنوان کرد: از مجموع دو هزار خانوار عشایر این شهرستان تنها 300 خانوار اسکان یافته اند که این تعداد با مشکل جدی کمبود آب مواجه هستند.

آزادی یادآور شد: عشایر این شهرستان همه ساله با مشکل کمبود آب مواجه هستند، ولی امسال به دلیل بروز پدیده خشکسالی و خشک شدن چاه‌ها و چشمه‌ها مشکل آنها حادتر شده است.

عشایر چشم به راه حمایت های اساسی مسئولان

به نظر می رسد این زندگی ساده و زیبا در نبود حمایتهای اساسی مسئولان رو به فراموشی می رود.

اگرچه زندگی عشایری آمیخته با سختیها و رنجهاست اما این بهانه ای برای عدم کمک دولت به این قشر تولیدکننده در وضعیت اسفبار کنونی نیست.

مردمان عشایر که علاوه بر تولید و کمک به اقتصاد کشور در طول تاریخ حافظان این آب و خاک در برابر هجوم بیگانگان بوده اند و همیشه آماده پاسداری از شرف و کیان ایران اسلامی هستند، سزاوار حمایتهای جدی هستند.

دلاورمردیهای عشایر جنوب در بیرون راندن انگلیسی ها و پرتغالی ها از جنوب، مبارزه با طاغوت و حماسه آفرینی در هشت سال دفاع مقدس قابل فراموشی نیست.

باید این ذخایر انقلاب را حفظ کرد و از این زندگی آمیخته با طبیعت در این عصر ماشین و دود نگهداری نمود تا بازهم بر فراز قله ای یا در کنار چشمه ای صدای نی لبک و آواز چوپانی را شنید که می خواند:

دریغ است ایران که ویران شود کنام پلنگان و شیران شود

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