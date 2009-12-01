۱۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۰۶

استاندار مازندران اولین انتصاب خود را انجام داد

ساری - خبرگزاری مهر: سیدعلی اکبر طاهایی نخستین انتصاب خود را در استان مازندران با انتخاب مشاور استاندار در امور بسیج سازندگی و خدمت رسانی انجام داد.

به گزارش خبرگزاری مهر در ساری، طی حکمی از سوی سید علی اکبر طاهایی استاندار مازندران سرهنگ عبدالسعید رنجبر مسئول بسیج سازندگی سپاه کربلای مازندران به سمت مشاور استاندار در امور بسیج سازندگی و خدمت رسانی منصوب شد.

استاندار مازندران در حکم وی آورده است باتوجه به تعهد، تخصص و تجربه گرانبهای جنابعالی، بدین وسیله شما را به سمت مشاور استاندار در امور بسیج سازندگی و خدمت رسانی منصوب می کنم وامید است در سایه عنایت الهی در جهت بسط و گسترش خدمت رسانی بهتر به مناطق محروم روستایی و پیشبرد اهداف و برنامه های طرح هجرت ۳ و خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی استان موفق باشید.

با توجه به انتصاب معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران به سمت استاندار گلستان به نظر می رسد طاهایی طی روزهای آتی نسبت به انتصاب معاون سیاسی خود نیز اقدام کند.

کد مطلب 992948

