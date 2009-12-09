معرفی دستاوردهای ایران در فناوری نانو/ پذیرش ایران در کلوپ نانو فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید مهدی رضایت صبح امروز چهارشنبه در همایش نقش علوم پایه در فناوری نانو با اشاره به برنامه استراتژی 10 ساله کشور در حوزه نانو گفت: این برنامه در سال 2003 از سوی دولت تصویب و با تصویب دستورالعمل اجرایی آن از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، اقداماتی در جهت توسعه این فناوری در کشور صورت گرفت.

وی تشکیل ستاد توسعه فناوری نانو را از اقدامات اولیه برای توسعه این فناوری در کشور ذکر کرد و اظهار داشت: با حمایتهایی که از این ستاد در سطح کلان کشور شد، توانستیم برنامه های توسعه ای را در بخشهای اصلی توسعه نیروی انسانی، توسعه فناوری و تولید محصول اجرایی کنیم.

رضایت، تولید ثروت و ارتقای کیفیت زندگی مردم را از اهداف کلان ستاد توسعه فناوری نانو نام برد و افزود: در حال حاضر در سال هشتم برنامه های توسعه ای این فناوری هستیم و توانستیم با تعیین اولویتها رتبه کشور را از 60 به رتبه پانزدهم ارتقا دهیم.

وی انرژی، بهداشت، آب و محیط زیست، تولید نانو مواد و نانو ساختارها را از اولویتهای این ستاد دانست و خاطرنشان کرد: به منظور استانداردسازی در حوزه نانو، اقدام به راه اندازی مرکز نانومترولوژی کردیم که در این مرکز، در سطح ملی اقدام به استانداردسازی تولیدات مبتنی بر فناوری نانو می شود. این مرکز در حال حاضر در دستور کار قرار دارد.

سرپرست گروه نانوفناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران از راه اندازی بانک داده ها در ستاد توسعه فناوری خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر بیش از 15 دانشگاه در دوره کارشناسی ارشد و هفت دانشگاه در حوزه Phd اقدام به راه اندازی رشته نانو فناوری کردند که به همت دانشجویان و اساتید بیش از سه هزار پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد در این بانک ذخیره شده است. اطلاعات این بانک به راحتی قابل دسترسی است.

رضایت با اشاره به پذیرش ایران در کلوپ نانوفناوری ادامه داد: این امر به دلیل موفقیتهای کشور در این زمینه بوده است.

وی تاکید کرد: تولید ثروت و افزایش کیفیت زندگی مردم از جمله دلایلی است که کشورهای دنیا را به سمت توسعه این فناوری سوق داده است.

موفقیتهای کشور در زمینه نانو

سرپرست گروه نانوفناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران به ایجاد کریدور فناوری برای حمایت از فعالیتهای شرکتها و دستگاهها در زمینه نانو اشاره کرد و گفت: با حمایتهایی که صورت گرفت امروز شاهد موفقیتهای چشمگیری در این حوزه علمی هستیم.

وی ایجاد پایلوت تبدیل نفت سنگین به سبک را از جمله این موفقیتها نام برد و اضافه کرد: علاوه بر این موفق به ایحاد پایلوت تولید کربن نانو تیوپ شدیم و گامهایی نیز در جهت تجاری کردن نانو کربن تیوپ در همکاری با کشور کانادا برداشته شده است.

رضایت به موفقیتهای کشور در حوزه بهداشت و دارو در این حوزه نیز اشاره کرد و افزود: در این زمینه موفق به تولید نانو کیت های تشخیص شدیم. ضمن آنکه دستگاه نانوسکوپ نیز به مرحله تولید انبوه رسیده است.

وی تولید انواع لوله ها و رنگهای ساختمانی مقاوم مبتنی بر فناوری نانو، انواع اسپریها، نانوفیلترها، روغنهای نانویی، پارچه های مقاوم در برابر حرارت و آب، انواع نانوکامپوزیتها و بیابان زدایی با استفاده از نانوپلیمرها را از دیگر موفقیتهای محققان در این حوزه نام برد.