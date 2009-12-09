منتقدان واشینگتن هم "بالا در آسمان" را پسندیدند

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد اسامی برندگان جوایز سالیانه انجمن منتقدان سینمایی واشینگتن دیشب اعلام شد و "بالا در آسمان" علاوه بر جایزه بهترین فیلم، دو جایزه بهترین بازیگر مرد (جرج کلونی) و بهترین فیلمنامه اقتباسی را نیز به خود اختصاص داد.

درام مستقل و ضد جنگ کاترین بیگلو با نام "جعبه درد" با دریافت دو جایزه بهترین کارگردانی و بهترین گروه بازیگران از دیگر فیلم‌های موفق سال 2009 از نگاه منتقدان واشینگتن بود. کری مولیگان برای فیلم "یک آموزش" برنده جایزه بهترین بازیگر زن شد و کریستف والتس اتریشی برای ایفای نقش در "لعنتی‌های بی‌آبرو" کوئنتین تارانتینو جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را برد.

مونیک برای ایفای نقش در "پرشس" بازیگر برگزیده نقش مکمل زن شد. تارانتینو جایزه بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی را به خود اختصاص داد و انیمیشن "بالا" هم به عنوان بهترین انیمیشن سال برگزیده شد.

هر سال با آغاز فصل اهدای جوایز سینمایی، منتقدان شهرهای بزرگ آمریکا هر یک جوایز مستقلی به برگزیدگان اهدا می‌کنند. از مهمترین این جوایز می‌توان به منتقدان نیویورک و لس آنجلس اشاره کرد که اسامی برگزیدگان را تا پایان هفته اعلام می‌کنند.