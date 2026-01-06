استاندار قم: حمایت از اصناف، کلید حفظ اشتغال و ثبات بازار است

قم- استاندار قم گفت: در شرایط کنونی کشور، حمایت همهجانبه از فعالان صنفی نقش تعیینکنندهای در حفظ اشتغال، رونق تولید و ایجاد ثبات در بازار دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو روز سهشنبه در نشست با نمایندگان اصناف و بازاریان استان که با هدف بررسی مهمترین مسائل، دغدغهها و چالشهای پیشروی فعالان صنفی برگزار شد، با اشاره به جایگاه تاریخی و اجتماعی بازارهای سنتی در ساختار اقتصادی استان، اظهار کرد: احیا و ساماندهی بازارهای سنتی و تقویت نقش اصناف از اولویتهای مدیریت استان است و تحقق این مهم نیازمند همکاری مستمر دستگاههای اجرایی و تشکلهای صنفی است.
وی با تاکید بر شرایط اقتصادی کشور افزود: در وضعیت کنونی، حمایت از اصناف نقش مستقیمی در حفظ اشتغال، رونق تولید و ایجاد ثبات در بازار دارد و مدیریت استان از تمامی ظرفیتهای قانونی برای پشتیبانی از فعالان صنفی بهره خواهد گرفت.
استاندار قم با اشاره به موضوع ناترازی انرژی بهعنوان یکی از چالشهای مهم کشور، گفت: مدیریت مصرف و رفع ناترازی انرژی نیازمند نگاه بلندمدت، توسعه زیرساختها و مشارکت همگانی است و در همین راستا، توسعه نیروگاهها بهویژه نیروگاههای خورشیدی و استفاده از انرژیهای پاک در دستور کار قرار دارد.
وی صرفهجویی در مصرف انرژی را یک ضرورت اجتنابناپذیر دانست و تصریح کرد: فرهنگسازی در زمینه مصرف بهینه انرژی در واحدهای صنفی و تجاری میتواند نقش مؤثری در پایداری شبکه انرژی و کاهش فشار بر زیرساختها ایفا کند.
استاندار قم در ادامه از برنامهریزی برای برگزاری نشستهای تخصصی جداگانه با صنوف مختلف خبر داد و افزود: این نشستها بهصورت مستمر و با هدف بررسی مسائل تخصصی هر صنف، دریافت دیدگاههای کارشناسی و اتخاذ تصمیمات کاربردی برگزار خواهد شد.
در پایان این جلسه نیز شماری از نمایندگان اصناف به طرح مشکلات، مطالبات و پیشنهادهای خود پرداختند که استاندار ضمن استماع این موارد، دستورات لازم را برای بررسی و پیگیری موضوعات مطرحشده به دستگاههای ذیربط صادر کرد.
