به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد این فیلم "درمانگر سخنگو" نام دارد و بر اساس فیلمنامهای با اقتباس از نمایشنامهای به همین نام نوشته کریستفر همپتن ساخته میشود.
کریستف والتس بازیگر53 ساله اتریشی که با فیلم "لعنتیهای بیآبرو" از اوج گمنامی به شهرت و ستایشهای فراوان مجامع سینمایی دست یافته، قرار است نقش زیگموند فروید روانپزشک اتریشی را که به عنوان پدر روان درمانی نوین شهرت یافته بازی کند.
بر اساس این گزارش کایرا نایتلی بازیگر انگلیسی هم در این فیلم به ایفای نقش خواهد پرداخت. در کارنامه هنری کراننبرگ فیلمهای روانشناسانهای چون "مگس" ، "سور عریان" ، "تاریخچه خشونت" و " قولهای شرقی" به چشم میخورد.
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