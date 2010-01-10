148 عنوان نشریه در خراسان رضوی مجوز فعالیت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، یوسف امینی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مطبوعات به عنوان یکی از مواد مهم اولیه نگارش تاریخ و بررسی رویدادها به کارمی آیند بنابراین نقش بسزایی در اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و ساختن افکار عمومی دارند.

معاون فرهنگی اداره کل ارشاد خراسان رضوی اظهار داشت: فرهنگ مکتوب از دیر باز پایدارترین و ماندگارترین تجلی گاه فکر و اندیشه آدمی بوده است به همین دلیل مطبوعات از بدو پیدایش خود بخشی از فرهنگ مکتوب محسوب می شوند.

امینی با اشاره به انتشار و فعالیت اولین روزنامه رسمی مطبوعاتی در خراسان در سال 1279 افزود: با انتشار روزنامه ادب توسط ادیب الممالک فراهانی، مشهد به عنوان چهارمین شهر کشور است که در آن روزنامه پا به عرصه وجود گذاشته است.

وی از 150 نشریه متقاضی صدور مجوز در خراسان رضوی خبر داد و خاطرنشان کرد: پس از انقلاب و با توجه به سبقه فرهنگی و عظمت علم کلام در این خطه و نیز افزایش تعداد نشریات، عنوان و تیراژ، در حال حاضر 148 عنوان نشر عمومی و تخصصی و ده ها نشریه داخلی بعد از پایتخت، استان دومین قطب مطبوعاتی کشور محسوب می شود.

معاون فرهنگی اداره کل ارشاد خراسان رضوی تصریح کرد: در حقیقت خراسان با تکیه بر میراث عظیم و گرانبهای فرهنگی خود پرورش دهنده کسانی در عرصه مطبوعات شد که بسیاری از آنان اکنون جزو مفاخر فرهنگی محسوب می شوند.