پرونده دو محیطبان سازمان محیط زیست به دادگاه بدوی ارجاع شد

علی سمیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه برای محیط بان اسد تقی زاده که به اعدام محکوم شده بود، قرار نقص پرونده صادر شده است گفت: پیشتر پیش بینی این مسئله شده بود و پرونده این محیط بان یاسوجی که شهریور سال 86 به خاطر درگیری با پنج شکارچی متخلف و حرفه ای در منطقه حفاظت شده دنا مرتکب قتل شده بود و در زندان بسر می برد - خوشبختانه به دادگاه بدوی استان پس فرستاده شد.



این مقام حقوقی سازمان محیط زیست کشور تاکید کرد: پرونده محیط بان حسن پوران که در هرمزگان با متخلفان محیط زیست درگیر شده بود هنوز در دست بررسی است اما گزارش کارشناس اسلحه به نفع ایشان صادر شده و قاضی پرونده بر اساس گزارش ارائه شده در مورد پرونده این محیط بان حکم صادر خواهد کرد و به نظر می رسد رای به نفع متهم صادر خواهد شد.

پیش از این خبرگزاری مهر از احتمال قرار نقص پرونده برای محیط بانان و تشخیص شرایط خاص کارشناس اسلحه در مورد محیطبان هرمزگانی خبر داده بود که پرونده این محیط بانان در شعبه 20 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته است. پیش از این هر دو متهم به قصاص محکوم شده بودند.

این دو محیط بان در حین درگیری با متخلفان محیط زیست مجوز حمل سلاح و کارت ضابط دادگستری و گواهی آموزش نظامی به همراه سایر مدارک را در اختیار داشته اند.

با این حال آرای صادره از سوی قضات دو پرونده مورد اعتراض سازمان محیط زیست قرار گرفتند و رئیس سازمان محیط زیست دیدارهایی را برای حل این مسئله با رئیس قوه قضائیه وقت برگزار کرد. پس از آن حکم صادره به دیوانعالی کل کشور برای رسیدگی ارسال شده بود.