به گزارش خبرگزاری مهر، 23 حافظ کل قرآن کریم که 16 آقا و 7 خانم هستند، پس از قبولی در مراحل اول و دوم آزمون، به این مرحله راه یافته‌اند.

این مرحله از آزمون شامل 180 سؤال چهارگزینه‌ای است . که 120 سؤال ترجمه و 60 سؤال نیز مفردات هستند.

حد نصاب قبولی در این مرحله از آزمون، کسب نمره 140 از 180 است.

نتایج این مرحله از آزمون 20 بهمن اعلام خواهد شد .

بیش از 2600 نفر در مرحله کتبی طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم شرکت داشتند، مرحله شفاهی با دعوت تدریجی از حدود 1300 نفر از کسانی که حد نصاب امتیاز مرحله اول را دریافت کرد‌ه بودند، در 16 منطقه کشور برگزار می‌شود.

دو نفر حافظ کل قرآن کریم به عنوان داور حسن حفظ ، تلاوتها را ارزیابی کرده و همزمان صوت هر حافظ ضبط خواهد شد.

صوت ضبط شده افرادی که در بخش حفظ امتیاز لازم را دریافت کنند، توسط داوران صوت و لحن، تجوید و وقف و ابتدا داوری می‌‌شود و در مجموع نیز نتایج آزمون طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن آذرماه اعلام خواهد شد و مدارک پس از امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به حافظان قرآن اعطا می‌شود.

مدارک درجه سه به حافظان کل قرآن کریم (حافظان معمولی)، درجه چهار به حافظان 20 جزء و درجه پنج به حافظان 10 جزء قرآن تعلق می‌گیرد و علاقمندان برای دریافت مدرک درجه دو (حافظ ممتاز) و درجه یک (استاد حفظ قرآن کریم) باید در مراحل سوم و چهارم آزمون اعطاء مدرک شرکت کنند.

طی سه سال گذشته (سالهای 85 و 86 و 87) بیش از 600 نفر مدارک درجه‌های یک تا پنج حافظ قرآن کریم را دریافت کرده‌اند.