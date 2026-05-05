به گزارش خبرگزاری مهر، ضوابط و شرایط مربوط به مرحله نخست آزمون حفظ تخصصی قرآن کریم بخش کتبی منتشر شد که براساس آن، ساختار سؤالات، شیوه نمرهدهی و حد نصاب قبولی برای هر سطح از حفظ مشخص شده است.
بر پایه این گزارش، آزمون کتبی بهصورت چهارگزینهای برگزار میشود و هر جزء شامل پنج سؤال است که از این تعداد، سه سؤال به بخش ترجمه و دو سؤال به حوزه حفظ اختصاص دارد. هر سؤال یک امتیاز داشته و در این مرحله نمره منفی برای پاسخهای نادرست در نظر گرفته نشده است.
همچنین، حدنصاب قبولی در این مرحله با توجه به میزان محفوظات داوطلبان متفاوت تعیین شده است. بر این اساس، متقاضیان حفظ ۱۰ جزء با پاسخگویی به ۵۰ سؤال و کسب حداقل ۳۰ امتیاز مجاز به حضور در آزمون شفاهی خواهند شد. در بخش حفظ ۲۰ جزء نیز داوطلبان باید از مجموع ۱۰۰ سؤال، حداقل ۶۰ امتیاز کسب کنند تا به مرحله بعد راه یابند.
در سطح حفظ ۳۰ جزء، شرایط بهصورت دقیقتری تعریف شده است؛ بهطوری که داوطلبان برای ورود به آزمون شفاهی با هدف دریافت مدرک درجه ۳ باید حداقل ۱۰۵ امتیاز از ۱۵۰ سؤال کسب کنند و برای دریافت مدارک درجات ۱ و ۲، کسب حداقل ۱۲۰ امتیاز الزامی است.
در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده است که منبع طراحی سؤالات، ترجمههای رایج قرآن خواهد بود، بهگونهای که تنها یک گزینه صحیح در میان گزینهها وجود داشته و سایر گزینهها فاقد تطابق با ترجمههای معتبر هستند.
مرحله کتبی آزمون حفظ تخصصی، نقش تعیینکنندهای در سنجش اولیه توانمندی داوطلبان دارد و قبولی در آن، شرط ورود به مرحله شفاهی و ادامه فرآیند دریافت مدارک تخصصی حفظ قرآن است.
آزمون حفظ تخصصی قرآن هر ساله با هدف ارزیابی و سطحبندی حافظان برگزار میشود و آگاهی از شرایط و ضوابط آن نقش مهمی در تسهیل مسیر داوطلبان برای کسب مدارک تخصصی دارد.
