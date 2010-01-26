به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ارسال متن کامل مقالات به همایش "کتابخانههای دیجیتالی" بنا به درخواست شرکتکنندگان و با توجه به همزمانی مهلت ارسال اصل مقالهها با امتحانات پایان ترم تحصیلی، تا بیست بهمن ماه تمدید شد.
همایش کتابخانههای دیجیتالی که 19 و 20 اسفند ماه سال جاری در اصفهان برگزار میشود، اهدافی چون شناخت نقاط همکاری و تبادل دانش و تجربیات میان فعالان حوزه کتابخانه دیجیتالی، شناسایی فعالیتهای جاری حوزه کتابخانههای دیجیتالی در سطح کشور به ویژه حوزه علوم اسلامی، شناسایی چالشها، فرصتهاو تهدیدها در حوزه کتابخانه دیجیتالیِ علوم و فرهنگ اسلامی را دنبال می کند.
توسعه نقش کتابخانههای دیجیتالی در پژوهش و انتشار فرهنگ علوم اسلامی، تبیین مفهوم، استانداردسازی، و رویکردهای نوین در حوزه کتابخانههای دیجیتالی برای دستیابی به یک زبان مشترک، شناسایی عوامل موثر در بهرهگیری بهینه از کتابخانههای دیجیتالی وشناسایی زمینههای جدید پژوهشی و شناسایی زیرساختها از دیگر اهداف این هماش عنوان شده است.
داوری اصل مقالات در فاصله دریافت آثار انجام میگیرد و این همایش مهلتی را برای اصلاح مقالات توسط پدیدآورندگان در نظر گرفته است . شرکتکنندگانی که مقالات آنها مورد پذیرش قرار گرفته ولی باید تغییراتی در اصل مقالات خود بدهند تا 15بهمن فرصت دارند نسخه اصلاحشده را به دبیرخانه ارسال کنند.
دریافت مقالات تنها از طریق سامانه مدیریت همایش به آدرس http://www.seminars.ir/idl امکانپذیر است.
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