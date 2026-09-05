تاکید وزیر خارجه مصر بر از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر تلفنی با بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان گفتگو کرد.
در این تماس تلفنی عبدالعاطی بر اولویت بودن توقف تشدید تنش و دوری کردن از هرگونه اقداماتی تاکید کرد که به تنش دامن میزند و امنیت و ثبات منطقه را تهدید میکند.
وی به ضرورت فضا دادن به تلاشهای دیپلماتیک به عنوان بهترین راه برای پرداختن به ریشههای بحران اشاره کرد.
در همین راستا، وزیر خارجه مصر به اهمیت بازگشت به مذاکرات میان آمریکا و ایران مطابق با تفاهمنامه اسلام آباد و بهرهگیری از آن به عنوان چارچوبی برای رسیدگی به مسائل حل نشده از طریق گفتگو و مذاکره تاکید کرد.
وزرای خارجه مصر و عمان همچنین درباره تحولات تنگه هرمز و پیامدهای آن بر امنیت منطقهای و اقتصاد جهانی رایزنی و بر ضرورت حفظ امنیت و ایمنی کشتیرانی و تضمین روان بودن جریان تجارت و تامین انرژی تاکید کردند.
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