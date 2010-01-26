به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله ناصر مکارمشیرازی، شامگاه دوشنبه در دیدار جمعی از نخبگان و شیعیان از کشورهای مختلف آمریکای لاتین، ضمن مقایسه شرایط امروز با زمان صدر اسلام اظهار داشت: امروزه شرایطی مانند آغاز اسلام پیدا شده است زیرا دشمنان دست به دست هم دادهاند که جلوی پیشرفت اسلام را بگیرند، ولی موفق نشدند و این امر نشان می دهد که ما تنها نیستیم و خدا یار و یاور ما در این راه است.
وی اضافه کرد: وقایع، اتفاقات و تحلیلها نشان میدهد که اسلام به سرعت در حال پیشروی است و در آینده گروههای بسیاری مسلمان میشوند.
آیتالله مکارمشیرازی، شناخت صحیح اسلام و عمل کردن به دستورات آن و تلاش برای نشر معارف اسلامی و مکتب اهل بیت (ع) را سه وظیفه مهم مسلمانان به خصوص شیعیان عنوان کرد و گفت: اگر ما به این سه وظیفه عمل نکنیم و باعث شود فرصتهای به دست آمده از بین برود آن وقت در پیش خدا مسئول خواهیم بود.
وی افزود: تاریخ نشان داده است بیشترین چیزی که باعث پیشرفت اسلام در جهان شده، اخلاق و رفتار اسلامی است و در مناطقی مثل اندونزی و آسیای جنوب شرقی شاهد رشد روزافزون اسلام هستیم.
وی خطاب به شیعیان آمریکای لاتین که اکثرا تازه به آیین اسلام و تشیع مشرف شده بودند، گفت: امیدوارم با اخلاص و رفتار محبتآمیز و عواطف اسلامی بتوانید گروههای زیادی را به اسلام دعوت کنید.
تأسیس خبرگزاری اسلام در آمریکای لاتین
مشاور بین الملل جامعه المصطفی العالمیه نیز در این دیدار گفت: فعالیتهای زیادی توسط این گروه در آمریکای لاتین صورت میگیرد که تاسیس خبرگزاری اسلام یکی از آنها است که برای انتشار خبرهای اسلامی فعالیت میکنند و علاوه بر آن در مقابل خبرهای کذبی که بر علیه اسلام صورت میگیرد، مقابله میکند.
حجتالاسلام محسن ربانی همچنین از فعالیت شبکه رادیویی، ترجمه و انتشار جلد اخر تفسیر نمونه و 250 عنوان کتاب اسلامی دیگر به زبانهای آمریکای لاتین خبر داد.
وی افزود: برای دفاع از حقانیت اسلام و تشیع در امریکای لاتین روزنامه اینترنتی با عنوان راه سوم به همت یکی از روزنامه نگاران مطرح آمریکا که اخیرا مسلمان شده است، منتشر میشود.
آیتالله مکارمشیرازی:
مکتب اهلبیت(ع) در دنیا در حال پیشرفت است/ سه وظیفه مهم مسلمانان
قم - خبرگزاری مهر: آیت الله مکارم شیرازی گفت: در حال حاضر اسلام و مکتب اهل بیت(ع) در همه جای دنیا در حال پیشرفت است و اهمیت این موضوع از این جهت بیشتر است که دشمنان بر ضد مسلمانان به ویژه شیعیان، مشغول فعالیتهای زیادی هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله ناصر مکارمشیرازی، شامگاه دوشنبه در دیدار جمعی از نخبگان و شیعیان از کشورهای مختلف آمریکای لاتین، ضمن مقایسه شرایط امروز با زمان صدر اسلام اظهار داشت: امروزه شرایطی مانند آغاز اسلام پیدا شده است زیرا دشمنان دست به دست هم دادهاند که جلوی پیشرفت اسلام را بگیرند، ولی موفق نشدند و این امر نشان می دهد که ما تنها نیستیم و خدا یار و یاور ما در این راه است.
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