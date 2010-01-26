به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی، شامگاه دوشنبه در دیدار جمعی از نخبگان و شیعیان از کشورهای مختلف آمریکای لاتین، ضمن مقایسه شرایط امروز با زمان صدر اسلام اظهار داشت: امروزه شرایطی مانند آغاز اسلام پیدا شده است زیرا دشمنان دست به دست هم داده‌اند که جلوی پیشرفت اسلام را بگیرند، ولی موفق نشدند و این امر نشان می دهد که ما تنها نیستیم و خدا یار و یاور ما در این راه است.



وی اضافه کرد: وقایع، اتفاقات و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اسلام به سرعت در حال پیشروی است و در آینده گروه‌های بسیاری مسلمان می‌شوند.



آیت‌الله مکارم‌شیرازی، شناخت صحیح اسلام و عمل کردن به دستورات آن و تلاش برای نشر معارف اسلامی و مکتب اهل بیت (ع) را سه وظیفه مهم مسلمانان به خصوص شیعیان عنوان کرد و گفت: اگر ما به این سه وظیفه عمل نکنیم و باعث شود فرصت‌های به دست آمده از بین برود آن وقت در پیش خدا مسئول خواهیم بود.



وی افزود: تاریخ نشان داده است بیشترین چیزی که باعث پیشرفت اسلام در جهان شده، اخلاق و رفتار اسلامی است و در مناطقی مثل اندونزی و آسیای جنوب شرقی شاهد رشد روزافزون اسلام هستیم.



وی خطاب به شیعیان آمریکای لاتین که اکثرا تازه به آیین اسلام و تشیع مشرف شده بودند، گفت: امیدوارم با اخلاص و رفتار محبت‌آمیز و عواطف اسلامی بتوانید گروه‌های زیادی را به اسلام دعوت کنید.



تأسیس خبرگزاری اسلام در آمریکای لاتین



مشاور بین الملل جامعه المصطفی العالمیه نیز در این دیدار گفت: فعالیت‌های زیادی توسط این گروه در آمریکای لاتین صورت می‌گیرد که تاسیس خبرگزاری اسلام یکی از آنها است که برای انتشار خبرهای اسلامی فعالیت می‌کنند و علاوه بر آن در مقابل خبرهای کذبی که بر علیه اسلام صورت می‌گیرد، مقابله می‌کند.



حجت‌الاسلام محسن ربانی همچنین از فعالیت شبکه رادیویی، ترجمه و انتشار جلد اخر تفسیر نمونه و 250 عنوان کتاب اسلامی دیگر به زبانهای آمریکای لاتین خبر داد.



وی افزود: برای دفاع از حقانیت اسلام و تشیع در امریکای لاتین روزنامه اینترنتی با عنوان راه سوم به همت یکی از روزنامه نگاران مطرح آمریکا که اخیرا مسلمان شده است، منتشر می‌شود.