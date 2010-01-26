بازیکنان کرمانی به تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشور دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، بازیکنان کرمانی در رشته فوتسال ناشنوایان از سوی کادر فنی تیم ملی فوتسال ناشنوایان به تیم ملی دعوت شدند.

"رسول اسماعیلی"، "مصیب افشاری" و "مرتضی دژاگه" باید برای شرکت در تمرینات تیم ملی که به مدت هشت روز در تهران برگزار می شود خود را به کادر فنی تیم ملی معرفی کنند.

تیم ملی فوتسال ناشنوایان خود را برای حضور موفق در بازیهای آسیایی ناشنوایان آماده می کند.

تیم فوتسال ناشنوایان کرمان طی سالهای اخیر به عنوان یکی از برترین تیمهای فوتسال کشور مطرح شده است و حضور سه بازیکن کرمانی در این تیم نشان از توسعه ورزش معلولان در کرمان دارد.