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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۳۲

دوره "دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی" برگزار می شود

هفتادمین دوره "دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی" ویژه استادان و دانشجویان خارجی از 15 بهمن ماه در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی هفتادمین دوره "دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی" به همت مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی و شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی برپا می‌شود.

28 نفر از استادان ، دانشجویان و علاقمندان رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، شرق شناسی و ایران شناسی از دوازده کشور جهان به مدت یک ماه در این دوره شرکت خواهند کرد.

طی این دوره استادانی از دانشگاه های شهید بهشتی ، تهران و علامه طباطبایی به تدریس در حوزه زبان و ادبیات فارسی می‌پردازند.

همچنین شرکت کنندگان در طول برگزاری این دوره ضمن آشنایی با آداب و رسوم ایرانی اسلامی از مراکز فرهنگی و برخی شهرهای تاریخی کشورمان دیدار خواهند کرد.   

 

کد مطلب 1027262

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