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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۰۷

فعالیت 800 مرکز مجاز عکاسی و فیلمبرداری در مشهد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران مشهد مقدس از فعالیت 800 واحد صنفی در این شهرستان خبر داد.

محمد بابائی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان اینکه مدت دریافت مجوز برای متصدی درخواست کننده یک ماه است افزود: در حال حاضر 400 نفر در نوبت اخذ مجوز از این اتحادیه قرار دارند.
 
رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران مشهد تداخل صنفی، کمرنگ بودن مجازات افرادی که فک پلمپ می کنند، فعالیتهای واحدهای صنفی بدون پروانه و در بعضی موارد ماندن فیلم و عکس دست متصدی به دلایلی چون مراجعه نکردن سفارش دهنده و یا طلاق زوجین را از دغدغه ها و مشکلات این اتحادیه دانست.

بابایی مراجعه شهروندان به واحدهای صنفی غیرمجاز و تبلیغات این واحدها در روزنامه ها را بیشترین عامل تخلف در طول سال 88 عنوان کرد و ادامه داد: شهروندان باید برای اخذ خدمات حتما به مراکز صنفی دارای پروانه مراجعه کنند و صرف چاپ یک آگهی در روزنامه یا دریافت تبلیغات خیابانی ملاک مجاز بودن عملکرد آن واحد صنفی نیست.

وی با تاکید براین که شهروندان باید از مراجعه به فیلمبرداران و عکاسان خانگی اجتناب کنند گفت: 8593689 و8597857 شماره های تماس همشهریان با اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران است. 

رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران مشهد به رغم سه بار حضور خبرنگار در محل اتحادیه از انجام هرگونه مصاحبه حضوری سرباز زد و تنها به مصاحبه مکتوب کوتاه اکتفا کرد.

کد مطلب 1032133

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