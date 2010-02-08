فعالیت 800 مرکز مجاز عکاسی و فیلمبرداری در مشهد

محمد بابائی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان اینکه مدت دریافت مجوز برای متصدی درخواست کننده یک ماه است افزود: در حال حاضر 400 نفر در نوبت اخذ مجوز از این اتحادیه قرار دارند.



رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران مشهد تداخل صنفی، کمرنگ بودن مجازات افرادی که فک پلمپ می کنند، فعالیتهای واحدهای صنفی بدون پروانه و در بعضی موارد ماندن فیلم و عکس دست متصدی به دلایلی چون مراجعه نکردن سفارش دهنده و یا طلاق زوجین را از دغدغه ها و مشکلات این اتحادیه دانست.

بابایی مراجعه شهروندان به واحدهای صنفی غیرمجاز و تبلیغات این واحدها در روزنامه ها را بیشترین عامل تخلف در طول سال 88 عنوان کرد و ادامه داد: شهروندان باید برای اخذ خدمات حتما به مراکز صنفی دارای پروانه مراجعه کنند و صرف چاپ یک آگهی در روزنامه یا دریافت تبلیغات خیابانی ملاک مجاز بودن عملکرد آن واحد صنفی نیست.

وی با تاکید براین که شهروندان باید از مراجعه به فیلمبرداران و عکاسان خانگی اجتناب کنند گفت: 8593689 و8597857 شماره های تماس همشهریان با اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران است.

رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران مشهد به رغم سه بار حضور خبرنگار در محل اتحادیه از انجام هرگونه مصاحبه حضوری سرباز زد و تنها به مصاحبه مکتوب کوتاه اکتفا کرد.

