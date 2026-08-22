به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در مراسم گرامیداشت روز پزشک و داروساز که با حضور رئیس‌جمهور، وزیر بهداشت با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلامت گفت: در ۴۷ سال گذشته، نظام سلامت کشور دستاوردهای بسیار بزرگی داشته و مدیریت شهری خود را موظف می‌داند در خدمت این مجموعه ارزشمند و نظام سلامت کشور باشد.



زاکانی با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری تهران در حوزه آموزش و پرورش افزود: امروز با همکاری دولت، آموزش و پرورش، استانداری و مجموعه مدیریت شهری، اجرای ۱۰ مجتمع بزرگ آموزشی در تهران را آغاز کرده‌ایم و هدف این است که مجموعه‌های آموزشی دولتی به مجتمع‌های بزرگ و مجهز تبدیل شوند.



شهردار تهران ادامه داد: این مجتمع‌ها باید از نظر فناوری، زیرساخت‌های دانشی، امکانات آموزشی، ارتباط با مردم، فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی و سایر نیازهای آموزشی، ظرفیت‌های لازم را در خود داشته باشند.



وی با بیان اینکه مهم‌ترین ذخیره و سرمایه کشور، نیروی انسانی است، تصریح کرد: آینده کشور از مدارس ساخته می‌شود و باید شرایطی فراهم کنیم که نسل آینده بتواند ایران را در جایگاه شایسته خود در جهان قرار دهد.



طراحی الگوی سلامت شهری در تهران

زاکانی با اشاره به دغدغه‌های رئیس‌جمهور در حوزه سلامت گفت: از مدتی قبل، با توجه به دغدغه‌های دکتر پزشکیان، ایده‌هایی را در حوزه سلامت دنبال کرده‌ایم تا مدیریت شهری بتواند خدمتگزار نظام سلامت باشد.



وی افزود: در گام نخست، با توجه به تأثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر سلامت جامعه، پیشنهاد اجرای یک پیمایش بزرگ در شهر تهران را مطرح کرده‌ایم و تاکنون دست‌کم دو جلسه با محوریت رئیس‌جمهور برای بررسی این موضوع برگزار شده است.



شهردار تهران تأکید کرد: هدف این است که با شناسایی عواملی که زمینه‌ساز بیماری می‌شوند، بتوانیم عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت را جایگزین کنیم و در حوزه آموزش و تقویت پایه‌های دانشی مردم نیز اقدامات مؤثری انجام دهیم.



وی گفت: اگر مردم از دانش و آگاهی کافی در زمینه سلامت برخوردار باشند، می‌توان از بسیاری از بیماری‌ها پیشگیری کرد و نظام سلامت نیز می‌تواند با اتکا به این ظرفیت، گام‌های بلندتری بردارد.



پیشنهاد همکاری در حوزه بهداشت و نظام ارجاع

زاکانی با اشاره به پیشنهادهای مدیریت شهری تهران به رئیس‌جمهور اظهار کرد: در حوزه بهداشت محیط، بهداشت عمومی، نظام ارجاع، پزشک خانواده و پرونده سلامت پیشنهادهایی را به دکتر پزشکیان ارائه کرده‌ایم.



وی افزود: رئیس‌جمهور نیز تأکید کردند که با توجه به سیاست‌ها و چارچوب‌های وزارت بهداشت و با همکاری میان مدیریت شهری و دانشگاه‌های علوم پزشکی، مسیری دنبال شود که بتوانیم یک الگوی موفق در پایتخت ایجاد کنیم.



شهردار تهران گفت: ظرفیت‌های گسترده مدیریت شهری می‌تواند در خدمت نظام سلامت قرار گیرد و این ظرفیت‌ها فرصتی برای بازبینی و بازطراحی زیرساخت‌های اساسی سلامت در پایتخت فراهم می‌کند.



استفاده از فناوری برای ارتقای سلامت

زاکانی با تأکید بر نقش فناوری در تحول نظام سلامت بیان کرد: باید با استفاده از ظرفیت فناوری و ایجاد حرکت‌های مقدماتی و مؤثر، زمینه ارتقای نظام سلامت در پایتخت فراهم شود.



وی همچنین به ظرفیت‌های تهران در حوزه گردشگری سلامت و سایر بخش‌های مرتبط با نظام سلامت اشاره کرد و گفت: مجموعه مدیریت شهری آمادگی دارد ظرفیت‌ها و امکانات خود را در خدمت اهداف نظام سلامت قرار دهد.



شهردار تهران خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که با رفع موانع موجود، مسیر جهش نظام سلامت هموار شود و با استفاده از ظرفیت‌های دولت، وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و مدیریت شهری، پیوستگی و هماهنگی بیشتری میان این مجموعه‌ها ایجاد کنیم.



وی در پایان گفت: امیدواریم با توجه به اشراف رئیس‌جمهور بر مسائل نظام سلامت، سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های وزارت بهداشت و ظرفیت‌های بی‌نظیر دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، بتوانیم در خدمت اهداف بزرگ نظام سلامت کشور باشیم و مدیریت شهری تهران نیز خدمتگزار این حوزه باشد.