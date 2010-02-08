نتانیاهو از آمادگی رژیم صهیونیستی برای مذاکره با سوریه خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "بنیامین نتانیاهو" که روز گذشته در جلسه هفتگی کابینه سخن می گفت، ادعا کرد: ما خواهان صلح با تمام همسایگان خود هستیم.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه افزود : ما این اقدام ( رسیدن به صلح ) را با مصر و اردن انجام داده ایم و می خواهیم به توافق های مشابهی با فلسطینی ها و سوری ها نیز برسیم.

نتانیاهو گفت: ما در آستانه از سرگیری مذاکرات با فلسطینی ها هستیم و آمادگی آغاز مذاکرات با سوریه را نیز داریم.

این سخنان پس از آن ایراد می شود که ظرف روزهای گذشته مقامات تل آویو و دمشق حملات لفظی تندی را علیه یکدیگر انجام دادند.

سوریه و رژیم صهیونیستی با میانجیگری ترکیه چندین دور مذاکره با یکدیگر انجام داده بودند اما این مذاکرات با آغاز جنگ 22 روزه و حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه متوقف شد و تا کنون نیز این مذاکرات از سر گرفته نشده است.