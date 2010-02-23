پرونده 4 سال جنایت ؛ فهرست اقدامات تروریستی گروهک ریگی در شرق ایران

به گزارش مهر، عبدالمالک ریگى احتمالا متولد سال 1358 است و سرکرده گروهک تروریستی ای به نام جند الله است که در شرق کشور در استان سیستان و بلوچستان فعالیت می کرده است.

این گروه نخستین بار با گروگان گرفتن 9 مرزبان ایرانی در سال 1384 و به عهده گرفتن مسئولیت این عملیات در شبکه تلویزیونی العربیه، اقدامات تروریستی خود را آغاز کرد.عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک تروریستی جندالله، در قبال آزادی این گروگان ها خواهان آزادی برخی از اعضای گروه خود شد که در دادگاه های انقلاب به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم شده بودند. پس از آنکه این گروه مدعی شد یکی از این سربازان را به قتل رسانده، خبر آزادی هفت نفر دیگر از این سربازان در روز 30 ژانویه 2006 منتشر شد.

واقعه کشتار 22 نفر در آستانه نوروز سال 1385 در جاده زابل به زاهدان در منطقه ای به نام تاسوکی دومین عملیات تروریستی این گروهک بود که مسئولیت آن را به عهده گرفت. در آن زمان مصطفی پورمحمدی وزیر وقت کشور "برخی مقامات امنیتی آمریکا و انگلیس" را "عامل تحریک اشرار منطقه برای انجام این اقدام تروریستی" معرفی کرد.

عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک تروریستی جند الله خود را مدافع مطالبات اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان می داند.

پس از آن گروهک تروریستی جند الله در 23 اردیبهشت 1385 درمحور بم به کرمان در منطقه دارزین، با بستن راه خودروهای عبوری 34 نفر را کشته و تعدادی را زخمی کرده یا به اسارت بردند. گروهک تروریستی ریگی، بخش اعظم عملیات مسلحانه علیه نیروهای نظام جمهوری اسلامی را سازمان داده است و همواره اعلام مى کند که اقداماتش با دستور رهبرانش صورت مى گیرد. این گروهک بار دیگر در روز 13بهمن 1385 با افراد مسلح، چهار مأمور گشت نیروی انتظامی را که در خیابان بزرگمهر مشغول گشت زنی بودند به رگبار بستند و به قتل رساندند.

پس از این اقدامات تروریستی گروه جندالله در استان سیستان و بلوچستان، عملیات انفجار اتوبوس حامل پاسداران در بامداد 25 بهمن ماه 85 در زاهدان که موجب کشته شدن 11تن و زخمی شدن 18 پاسدار نیروی زمینی سپاه شد، انجام شد.

با ادامه ناآرامی ها در شرق کشور و اظهارات ایران مبنی بر استقرار و پناه گرفتن گروهک تروریستی ریگی در پاکستان، ایران در آخرین روزهای بهمن 1385 سفیر پاکستان در تهران را برای ادای توضیح به وزارت خارجه فراخواند، و چندی بعد، پاکستان در روز 25 خرداد سال 1387 برادر عبدالمالک ریگی را به ایران تحویل داد.

سفیر پاکستان در تهران نیز اخبار درباره حضور عبدالمالک ریگی در خاک کشورش را رد کرد.

انفجار انتحاری در مسجد علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان در هشتم خردادماه سالجاری یکی از شدیدترین اقدامات تروریستی گروه جندالله بود که حداقل 25 نفراز نمازگزاران و عزادارانی که برای آیین سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) آمده بودند، کشته شدند.

عملیات تروریستی حمله به پاسگاه در سراوان که در اردیبهشت 1385 انجام شد نیز از دیگر اقدامات این گروهک تروریستی است که در آن شانزده سرباز و پرسنل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شدند. این گروه خواستار آزادی برادر عبدالمالک ریگی شد و دو تن از گروگانها را به شهادت رساند.

انفجار انتحاری در مسجد علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان در هشتم خردادماه سالجاری یکی از شدیدترین اقدامات تروریستی گروه جندالله بود که حداقل 25 نفراز نمازگزاران و عزادارانی که برای آیین سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) آمده بودند، کشته شدند.

آخرین اقدامات تروریستی گروهک ریگی، عملیات تروریستی در سیستان و بلوچستان و به شهادت رساندن سردار "نورعلی شوشتری" فرمانده قرارگاه شرق و معاون فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه سران قبائل و طوایف این استان بود.

عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک تروریستی با این سوابق جنایتکارانه در اداعایی عجیب خود را مدافع مطالبات اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان به شمار آورده است.

اقدامات، نوع فعالیت این گروهک تروریستی نشان از امکانات و پشتیبانى گسترده اى دارد که تاکنون در میان نیروهای مخالف در سیستان و بلوچستان دیده نشده است. آنان از شبکه اینترنت و همچنین از رسانه هاى گروهى تلویزیونى و رادیویى عمدتأ وابسته به سلطنت طلبان، در انعکاس خبر عملیات و طرح دیدگاهایش استفاده مى کنند. البته "صداى امریکا" این جریان را وابسته به القاعده اعلام مى کند، اما این موضوع از سوى این گروهک تروریستی تکذیب مى شود.

رادیو صدای بلوچ یکی از مجاری تبلیغاتی ریگی است که از استکهلم سوئد پخش می شود. گروه ریگی علاوه بر آن بارها از شبکه العربیه که مالک اصلی آن حاکمان عربستان سعودی هستند به عنوان بلندگوی تبلیغاتی خود استفاده کرده است.

در بسیارى از عملیات مسلحانه این گروهک تروریستی، از شیوه هاى کار طرفداران القاعده و الزرقاوى در عراق به شکل گسترده اى تقلید مى کند. عبدالمالک ریگى و گروهش، خود را مدافع مطالبات اهل سنت بلوچستان مى نامند، اگرچه به نظر نمى رسد اهل سنت بلوچستان با این ادعا موافق باشند.

یکی از مجاری تبلیغاتی ریگی رادیو صدای بلوچ بود که از استکهلم سوئد پخش می شود. گروه ریگی علاوه بر آن بارها از شبکه العربیه که مالک اصلی آن حاکمان عربستان سعودی هستند به عنوان بلندگوی تبلیغاتی خود استفاده کرده است. این شبکه در اقدامی بحث بر انگیز تصاویر کشته شدن مرزبانان به گروگان گرفته شده ایرانی را پخش کرد. العربیه پیش از آن اقدام مشابهی را نیز در مورد گروگان های غربی اسیر القاعده انجام داده بود.

ریگی همچنین باصدای آمریکا مصاحبه داشته‌است. این مصاحبه از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران به دلیل حمایت علنی از تروریسم و نقض قرارداد الجزیره به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.

عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک تروریستی جندالله، تحصیلات کلاسیک ندارد و خودش را "خادم جندالله" مى خواند. بنا به گفته خودش از سن نوزده سالگى اسلحه به دست گرفته و به عملیات تروریستى پرداخته است. "ریگى " نام یکی از قبایل بلوچستان است، مانند قبایلى چون براهوئى ، مرى ، ناروئى ، شهنوازى ، کهرازهى ، گمشادزهى ، بارکزهى .

تاکنون گروه ریگى در مناطق بدون کنترل افغانستان، پاکستان و بلوچستان ایران رفت و آمد مى کرده است.این گروهک در مورد تجزیه طلبى معتقدند که "ما نمى خواهیم وحدت ملى و یکپارچگى از بین برود." اما شبکه خبرى اى بى سى امریکا گزارش داد، امریکا به طور مخفیانه مشاور و مشوق یک گروه افراط گراى مسلح پاکستانى است که تاکنون چند عملیات مرگبار داخل خاک ایران اجرا کرده است. امریکا به طور مستقیم تامین مالى این گروه را بر عهده ندارد اما از سال 2005 روابط محکمى با عبد المالک ریگى رهبر این گروه داشته است.

بر اساس آنچه تا کنون به دست آمده است، محل آموزش نیروهاى این گروهک در پاکستان است. آموزش ها به زبان فارسى و انگلیسى صورت مى گیرد و اکثر افراد مانند نیروهاى الزرقاوى و بسیارى از جریانهاى وابسته به القاعده براى عملیات پول مى گیرند و باید مدارک انجام عملیات، مانند فیلم و عکس را تحویل بدهند تا پول شان را دریافت کنند، تقریبا این شیوه در کل سیستم جرم و جنایت منطقه وجود دارد. عملیات این گروه جز در حالت گروگانگیرى کور، به صورت عملیات انفجارى انجام مى گیرد، این گروه در شب 23 آذر 85 عملیاتى علیه استاندار طراحى کرد که ماشین بمب گذارى شده به دلیل نقص فنى قبل از وقت معین و رسیدن استاندار منفجر شد و تعدادى از افرادى که در مقابل درب استاندارى تجمع کرده بودند کشته شدند.

به نظر مى رسد که به دلیل نمایش قدرت ریگى در سال گذشته، پاکستان، القاعده و آمریکا تصمیم گرفته اند که گروه را به سامان درآورند. نام گروه در تاریخ 27 آذر 85 از سازمان جندالله به "جنبش مقاومت مردمى ایران" تغییر یافت. تلویزیون صداى آمریکا با ریگى مصاحبه اى کرد و وى را با عنوان "رهبر جنبش مقاومت مردمى ایران" خواند. ریگى که بنا به گفته خودش تا به حال دهها نفر را شخصا اعدام کرده است، در این مصاحبه گفت: "ما تروریست نیستیم و این رژیم ایران است که ما را تروریست نامیده است." مجرى این شبکه تلویزیونى به وى گفت: "ریگى جان! ما خیلى با تو احساس همبستگى مى کنیم." البته در بیانیه تغییر نام این سازمان، اعلام شد که این تغییر نام به معنى تغییر سیاستهاى این تشکیلات نیست، بلکه به معنى گسترش فعالیت تشکیلات در سایر مناطق کشور و بخصوص در پایتخت است. این تشکیلات شعار"زنده باد اسلام، زنده باد مقاومت، زنده باد آزادى " را براى خود انتخاب کرد.

در نهایت خبر دستگیری ریگی پایانی است بر سرنوشت جلاد فجایع دارزین و تاسوکی و مرهمی است بر زخم مردم بی دفاع و مظلومی که در عملیات های کور او کشته شدند و بزرگداشت یاد و خاطره سربازان و دلاورمردانی است که برای دفاع از جان و مال و میهمن خود و هموطنانشان در مسیر دستگیری او جان باختند.