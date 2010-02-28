ورود وانت نیسان گازوئیل سوز به بازار/ واردات گازوئیل کم گوگرد از سال89

عباس کاظمی در گفتگو با مهر با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر واردات خودروهای دیزلی از سال آینده، در مورد تامین گازوئیل کم گوگرد خودروهای دیزلی، گفت: برای تامین سوخت خودروهای پایه گازوئیل سوز واردات و توزیع گازوئیل کم گوگرد با استاندارد یورو چهار و پنج از سال آینده در دستور کار قرار دارد.

مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور با اشاره به اینکه باید همزمان با ورود خودروهای پایه گازوئیل سوز امکان تامین و عرضه دو نوع گازوئیل معمولی و وارداتی در جایگاههای سوخت کشور فراهم شود، تصریح کرد: کار عملیاتی این دو نوع سوخت با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی است که باید ساز و کار عرضه دو نوع گازوئیل را در جایگاههای سوخت فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون اقداماتی برای توزیع دو نوع گازوئیل معمولی و وارداتی از طریق سامانه هوشمند سوخت در برخی از جایگاههای کشور فراهم شده است، بیان کرد: همچنین اخیرا با رونمایی از اولین موتور پایه گازوئیل سوز ساخت داخل امکان بومی سازی تولید این موتورها در کشور فراهم شده است.

به گفته این مقام مسئول این موتور پایه گازوئیل سوز با مشارکت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و یکی از شرکتهای خودروساز در داخل کشور طراحی و ساخته شده است.

وی پیشتر با بیان اینکه هم اکنون طرحهای بهبود کیفیت برای ارتقای عدد اکتان بنزین و حذف گوگرد از گازوئیل در پالایشگاه های داخلی در حال انجام است، به مهر گفته بود: پیش بینی می شود تا سال 1390 امکان تولید بنزین و گازوئیل با کیفیت بالاتر در پالایشگاه های داخلی فراهم شود.

به گزارش مهر، در حال حاضر میزان گوگرد موجود در گازوئیل تولید شده در پالایشگاههای داخلی حدود 10 هزار پی پی ام است که باید با اجرای طرحهای بهینه سازی و بهبود کیفیت میزان گوگرد موجود در این فرآورده نفتی به 50 پی پی ام کاهش یابد.

ورود وانت نیسان گازوئیل سوز به بازار

کاظمی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی دولت برای افزایش سهم گازوئیل در سبد سوختی، اظهار داشت: مصرف گازوئیل نسبت به بنزین از راندمان بالاتری در موتور خودروها برخوردار است.

وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته برای تولید موتور پایه گازوئیل سوز در وانت نیسان های 2400 و 2800، تبیین کرد: پیش بینی می شود به زودی اولین وانت نیسان گازوئیل سوز توسط یکی از شرکتهای خودرو ساز به بازار عرضه شود.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با بیان اینکه میزان متوسط مصرف سوخت در موتورهای پایه گازوئیل سوز پایین است، بیان کرد: در وانت نیسان های جدید مصرف هشت لیتر گازوئیل در یکصد کیلومتر پیمایش پیش بینی شده است و حتی امکان مصرف 4 تا 5 لیتر گازوئیل نیز در این خودروها وجود دارد.

بر این اساس، دارا بودن استاندارد یورو پنج، کاهش میزان مصرف سوخت در مقایسه با خودروهای بنزین سوز و بالا بودن عمر قطعات یدکی از جمله ویژگی های بومی سازی اولین موتور ملی دیزل سواری است.

افزایش سهم دیزل در سبد سوخت خودروها

وی همچنین با اشاره به افزایش سهم گازوئیل در سبد سوخت خودروها، تبیین کرد: بر اساس هدف گذاری های انجام گرفته سهم گازوئیل در سبد سوختی تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به 5 درصد و تا پایان چشم انداز 20 ساله به 17.7 درصد افزایش یابد.

به گفته کاظمی برای افزایش سهم گازوئیل در سبد سوختی شرکت ملی نفت به عنوان تامین کننده سوخت و خودروسازان به عنوان تولید کنندگان خودرو باید با هماهنگی بیشتر برنامه های عملیاتی خود را اجرایی کنند.

به گزارش مهر، پیشتر با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور ترکیب سبد سوخت ناوگان حمل و نقل سبک کشور تا پایان سال 1393 به ترتیب از بنزین و گازوئیل با 70 درصد سهم، CNG و LPG با 25 درصد سهم و هیبرید و سایر سوختها 5 درصد سهم تعیین شده بود.