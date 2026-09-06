کمالوند: دیدار با نساجی بازی سخت و پرفشاری خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند شامگاه یکشنبه پیش از دیدار خیبر خرم‌آباد برابر نساجی مازندران، ضمن عذرخواهی از اصحاب رسانه و مردم قائمشهر به دلیل نرسیدن به نشست خبری، اظهار کرد: به دلیل تأخیر در پرواز نتوانستم در کنفرانس پیش از بازی حضور پیدا کنم و از رسانه‌های محترم مازندران و دوستان خوبمان در قائمشهر عذرخواهی می‌کنم.

وی افزود: تلاش می‌کنم پس از پایان مسابقه در جمع اصحاب رسانه حضور داشته باشم و درباره دیدار و شرایط تیم صحبت کنم.

سرمربی خیبر خرم‌آباد با بیان اینکه نساجی تیمی جوان و قابل احترام است، تصریح کرد: می‌دانیم مقابل تیم خوبی قرار می‌گیریم؛ نساجی از بازیکنان جوان بهره می‌برد و حضور و حمایت هوادارانش نیز شرایط مسابقه را دشوارتر می‌کند.

کمالوند ادامه داد: ما نیز خودمان را برای چنین شرایطی آماده کرده‌ایم و می‌دانیم مسابقه‌ای سخت و پرفشار در پیش داریم. امیدوارم بازیکنان بتوانند برنامه‌های موردنظر کادر فنی را در زمین اجرا کنند.

وی با اشاره به حضور دوباره خود در قائمشهر گفت: بسیار خوشحالم که بار دیگر به قائمشهر برمی‌گردم و از مردم مازندران و قائمشهر خاطرات بسیار خوبی دارم.

سرمربی خیبر در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم هوادارانی که برای تماشای مسابقه به ورزشگاه می‌آیند از بازی لذت ببرند و هر دو تیم بتوانند یک مسابقه جذاب و دیدنی را رقم بزنند. تیم ما نیز آماده است و امیدوارم در پایان شاهد یک دیدار خوب و تماشایی باشیم.