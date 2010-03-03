کمیته امداد بزرگترین حامی محرومان در کشور است

به گزارش خبرنگارمهر در مشهد، عفت شریعتی ظهر چهارشنبه در آستانه سالگرد تاسیس کمیته امداد درجمع خبرنگاران در کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی افزود: خوشبختانه کمیته امداد از آغاز تاسیس تا کنون با فعالیت گسترده در ابعاد مختلف در سراسر کشور موفق به تحت پوشش قرار دادن محرومان و ارائه خدمت به آنان در بهترین شکل بوده است.

نماینده مردم مشهد تاکید کرد: تا کنون کمیته امداد با اجرای طرح های مختلف در زمینه کارآفرینی، اشتغال، ترویج و ترغیب مددجویان به هنرآموزی و هنرهای دستی و فنی تلاش های زیادی کرده است اما این میزان کافی نیست.

شریعتی اظهار داشت: مهمترین نهاد حامی محرومان و مستضعفان در کشوراست وبه هیچ وجه این توقع و انتظار وجود ندارد که کمیته امداد به تنهایی متولی حل مشکلات محرومان است.

نماینده مردم مشهد تاکید کرد: این عملکرد به گونه ای مطلوب و موثر بوده است که برخی کشورهای منطقه کمیته امداد را الگوی خود برای حمایت از اقشار آسیب پذیر قرار داده اند و بعضا با حضور در کشور تلاش دارند از تجربیات ارزشمند این نهاد مطلع شوند.

شریعتی تصریح کرد: برخلاف کاربرد امروز کلمه سرپرست که در برخی ادارات شکل موقت دارد امام راحل اقدام به تعیین سرپرست به معنای اصل کلمه برای حمایت از ایتام، بینوایان و محرومان واقعی جامعه کرد تا چتر حمایتی این نهاد بر سر نیازمندان باشد.

