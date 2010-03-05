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۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۰۳

مسابقات آسیایی مالزی/

پیروزی تیم‌های گلبال مردان و زنان ایران/ گامی دیگر بسوی پیکارهای جهانی

پیروزی تیم‌های گلبال مردان و زنان ایران/ گامی دیگر بسوی پیکارهای جهانی

در دومین روز از رقابت‌های گلبال قهرمانی آسیا تیم‌های ملی آقایان و بانوان کشورمان مقابل مالزی و کره جنوبی به برتری قاطع دست یافتند تا یک گام دیگر به مسابقات جهانی انگلیس نزدیک شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز رقابت‌های گلبال قهرمانی آسیا که در کوالالامپور مالزی جریان دارد، تیم ملی گلبال بانوان کشورمان با حساب 9 بریک از سد تیم کره جنوبی گذشت و به دومین برد متوالی خود دست یافت. تیم ملی گلبال آقایان کشورمان نیز با نتیجه 10 برصفر مالزی را مغلوب کرد تا صاحب سومین برد پیاپی خود شود.

امروز در ادامه این رقابت‌ها تیم ملی گلبال آقایان ایران با کره جنوبی مصاف خواهد داشت و تیم ملی گلبال بانوان کشورمان هم ابتدا با ژاپن روبه‌رو می شود و سپس به مصاف مالزی خواهد رفت.

در این رقابت‌ها تیم‌ها به صورت رفت و برگشت با یکدیگر دیدار خواهند کرد و در نهایت تیم قهرمان هر دو رده آقایان و بانوان جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی شیفیلد انگلیس را کسب خواهد کرد.

کد مطلب 1045752

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