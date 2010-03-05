به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز رقابت‌های گلبال قهرمانی آسیا که در کوالالامپور مالزی جریان دارد، تیم ملی گلبال بانوان کشورمان با حساب 9 بریک از سد تیم کره جنوبی گذشت و به دومین برد متوالی خود دست یافت. تیم ملی گلبال آقایان کشورمان نیز با نتیجه 10 برصفر مالزی را مغلوب کرد تا صاحب سومین برد پیاپی خود شود.

امروز در ادامه این رقابت‌ها تیم ملی گلبال آقایان ایران با کره جنوبی مصاف خواهد داشت و تیم ملی گلبال بانوان کشورمان هم ابتدا با ژاپن روبه‌رو می شود و سپس به مصاف مالزی خواهد رفت.

در این رقابت‌ها تیم‌ها به صورت رفت و برگشت با یکدیگر دیدار خواهند کرد و در نهایت تیم قهرمان هر دو رده آقایان و بانوان جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی شیفیلد انگلیس را کسب خواهد کرد.

