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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۵۰

تسخیری در همایش تقریب و وحدت:

وحدت اسلامی نیازمند اقدامات عملی است

وحدت اسلامی نیازمند اقدامات عملی است

دبیرکل مجمع جهانی تقریب اسلامی در همایش تقریب و وحدت گفت: امت اسلامی باید برای رسیدن به وحدت میان مذاهب مختلف گام عملی بردارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدعلی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در ششمین همایش "تقریب و وحدت" در دمشق با بیان اینکه تمسک به قرآن و تعالیم اسلامی روش مناسبی برای تحکیم وحدت اسلامی است، افزود: اتحاد مسلمانان در رفتار و اعمالشان با یکدیگر موجب تقویت وحدت می‌شود.

وی تأکید کرد: مهمترین اقدامامت اسلامی در راستای وحدت این است که دیدگاه بندگی را در میان خود تقویت کرده و به این اصل ایمان داشته باشند که جهان، آفرینش خدا بوده و مشمول رحمت الهی است و همه حرکات و سکنات، با اراده خداوند انجام می‌شود.

دبیرکل مجمع تصریح کرد: دشمن درصدد است رخنه ای در صف اتحاد امت‌اسلامی ایجاد شود تا از آن علیه امت اسلامی استفاده کرده و میان آنها تفرقه و اختلاف ایجاد نماید.

در ادامه حجت‌الاسلام موسوی سفیر ایران در ‌سوریه طی سخنانی با تحسین روابط برادرانه و دوستانه بین ایران و ‌سوریه توطئه‌های بزرگ آمریکا در ایجاد اختلال بین این رابطه را شکست‌خورده خواند.

شیخ نعیم قاسم‌معاون ‌دبیرکل‌حزب‌الله لبنان نیز در سخنانی با قدردانی از فعالیت‌های وحدت‌گرایانه جمهوری اسلامی اسلامی ایران و مجمع تقریب مذاهب اسلامی، یادآور شد: اسلام مملو از تعلیمات وحدت‌گرا است که امت اسلام را در‌هر زمان و هر مکان دور هم جمع می‌کند و از آنها‌ می‌خواهد اتحاد داشته باشند.

ششمین همایش " تقریب مذاهب و وحدت"  دیروز 23 اسفند از سوی وزارت اوقاف سوریه و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دمشق آغاز و امروز 24 اسفند  پایان می یابد.

کد مطلب 1051969

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