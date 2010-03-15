وحدت اسلامی نیازمند اقدامات عملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدعلی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در ششمین همایش "تقریب و وحدت" در دمشق با بیان اینکه تمسک به قرآن و تعالیم اسلامی روش مناسبی برای تحکیم وحدت اسلامی است، افزود: اتحاد مسلمانان در رفتار و اعمالشان با یکدیگر موجب تقویت وحدت می‌شود.



وی تأکید کرد: مهمترین اقدامامت اسلامی در راستای وحدت این است که دیدگاه بندگی را در میان خود تقویت کرده و به این اصل ایمان داشته باشند که جهان، آفرینش خدا بوده و مشمول رحمت الهی است و همه حرکات و سکنات، با اراده خداوند انجام می‌شود.



دبیرکل مجمع تصریح کرد: دشمن درصدد است رخنه ای در صف اتحاد امت‌اسلامی ایجاد شود تا از آن علیه امت اسلامی استفاده کرده و میان آنها تفرقه و اختلاف ایجاد نماید.



در ادامه حجت‌الاسلام موسوی سفیر ایران در ‌سوریه طی سخنانی با تحسین روابط برادرانه و دوستانه بین ایران و ‌سوریه توطئه‌های بزرگ آمریکا در ایجاد اختلال بین این رابطه را شکست‌خورده خواند.



شیخ نعیم قاسم‌معاون ‌دبیرکل‌حزب‌الله لبنان نیز در سخنانی با قدردانی از فعالیت‌های وحدت‌گرایانه جمهوری اسلامی اسلامی ایران و مجمع تقریب مذاهب اسلامی، یادآور شد: اسلام مملو از تعلیمات وحدت‌گرا است که امت اسلام را در‌هر زمان و هر مکان دور هم جمع می‌کند و از آنها‌ می‌خواهد اتحاد داشته باشند.



ششمین همایش " تقریب مذاهب و وحدت" دیروز 23 اسفند از سوی وزارت اوقاف سوریه و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دمشق آغاز و امروز 24 اسفند پایان می یابد.