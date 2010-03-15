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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۳۵

دهقانپور به مهر خبر داد:

آماده باش اورژانس تهران در چهارشنبه آخر سال

آماده باش اورژانس تهران در چهارشنبه آخر سال

رئیس مرکز اورژانس تهران از آماده باش این مرکز در چهارشنبه آخر سال خبر داد و گفت: نیروهای عملیاتی اورژانس تهران در نزدیکی میادین اصلی شهر مستقر می شوند.

دکتر رضا دهقانپور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اورژانس تهران برای چهارشنبه آخر سال در آماده باش کامل به سر می برد و به منظور تسهیل در خدمات رسانی به شهروندان، نیروهای عملیاتی این مرکز در نزدیکی میادین و معابر اصلی شهر مستقر می شوند.

حدود 60 درصد از مصدومان هنگام بازی با مواد محترقه، حدود 18درصد نیز هنگام عبور و حدود هشت درصد نیز هنگام تماشا یا هنگام ساخت مواد محترقه دچار حادثه شده اند و علت بقیه موارد نیز نامشخص اعلام شده است.

دهقانپور با تاکید بر اینکه در چهارشنبه آخر سال 20 درصد به توان عملیاتی اورژانس تهران افزوده ایم، گفت: در صورت نیاز، این نیروها وارد عملیات و امدادرسانی خواهند شد.

رئیس مرکز اورژانس تهران با اشاره به وجود 120 پایگاه اورژانس و تعداد 190 دستگاه آمبولانس و موتورآمبولانس، اظهارداشت: با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال قرار داریم و حجم ترافیک معابر بیشتر از روزهای دیگر است، اورژانس تهران در نزدیکی مکانهای شلوغ و پرتردد مستقر است تا بتواند از حداکثر توان عمیاتی خو برای خدمات رسانی به شهروندان استفاده کند.

کد مطلب 1052181

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