آماده باش اورژانس تهران در چهارشنبه آخر سال

دکتر رضا دهقانپور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اورژانس تهران برای چهارشنبه آخر سال در آماده باش کامل به سر می برد و به منظور تسهیل در خدمات رسانی به شهروندان، نیروهای عملیاتی این مرکز در نزدیکی میادین و معابر اصلی شهر مستقر می شوند.

حدود 60 درصد از مصدومان هنگام بازی با مواد محترقه، حدود 18درصد نیز هنگام عبور و حدود هشت درصد نیز هنگام تماشا یا هنگام ساخت مواد محترقه دچار حادثه شده اند و علت بقیه موارد نیز نامشخص اعلام شده است.

دهقانپور با تاکید بر اینکه در چهارشنبه آخر سال 20 درصد به توان عملیاتی اورژانس تهران افزوده ایم، گفت: در صورت نیاز، این نیروها وارد عملیات و امدادرسانی خواهند شد.

رئیس مرکز اورژانس تهران با اشاره به وجود 120 پایگاه اورژانس و تعداد 190 دستگاه آمبولانس و موتورآمبولانس، اظهارداشت: با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال قرار داریم و حجم ترافیک معابر بیشتر از روزهای دیگر است، اورژانس تهران در نزدیکی مکانهای شلوغ و پرتردد مستقر است تا بتواند از حداکثر توان عمیاتی خو برای خدمات رسانی به شهروندان استفاده کند.