معرفی اعضای کمیته مشترک دولت و مجلس/ تشکیل جلسه از هفته جاری

حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس‌ جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وی روز یکشنبه نامه‌ رئیس جمهور درباره اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است اظهار داشت: آقای لاریجانی از نامه محمود احمدی نژاد که درباره مشکلات پیش روی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بود استقبال کرد.

وی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور در این نامه از مجلس خواسته بود تا به مشکلات موجود پیش روی قانون هدفمند کردن یارانه ها توجه داشته باشد و در این راه به دولت کمک کند افزود: در همین زمینه هیئت رئیسه مجلس عصر روز یکشنبه جلسه ای تشکیل داد تا این موضوعات را بررسی کند.

وی در پاسخ به این سئوال که جلسات کمیته مشترک دولت و مجلس از چه زمانی آغاز می شود و نحوه کار آن به چه صورت است؟ گفت: به احتمال فراوان اولین جلسه این کمیته در این هفته برگزار خواهد شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور اعضای کمیته مشترک دولت و مجلس را که به نمایندگی از دولت در این کمیته حضور خواهند یافت، خودش به همراه عزیزی، معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور، حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی، فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت خواند.

شنیده ها حکایت از آن دارند که از طرف مجلس نیز رضا عبداللهی، محمدرضا باهنر و غلامرضا مصباحی مقدم در کمیته مشترک دولت و مجلس حضور داشته باشند. البته احتمال افزایش گزینه های دیگر از سوی مجلس برای حضور در جلسات این کمیته وجود دارد.