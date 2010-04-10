منطقه آزاد اروند میزبان 100 سرمایه گذار داخلی و خارجی می شود

امیر رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان افزود: با برگزاری همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان خوزستان از سوی استانداری، تعداد بیش از 100 سرمایه گذار داخلی و خارجی از منطقه آزاد اروند بازدید خواهند کرد.

وی اظهار داشت: هدف از برگزاری این برنامه و دعوت از سرمایه گذاران، آشنا کردن آنها با پتانسیل های سرمایه گذاری در استان خوزستان و منطقه آزاد اروند است.



طاهری تصریح کرد: در پانل ویژه مناطق آزاد، بازرگانی و خدمات که در این همایش در شهرستان اهواز برپا خواهد شد برنامه هایی از قبیل سخنرانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و معرفی مزیت های و پتانسیل های این منطقه برگزار می شود.

مدیر سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند افزود: در این پانل علاوه بر سخنرانی مدیر عامل منطقه آزاد اروند، معاون وزیر بازرگانی به عنوان رئیس پانل و رئیس سازمان بازرگانی خوزستان به عنوان دبیر پانل در جمع سرمایه گذاران سخنرانی خواهند کرد.



وی با بیان اینکه پس از برگزاری این همایش، سرمایه گذاران در منطقه آزاد اروند حضور خواهند یافت، گفت: بازدید از منطقه مرزی شلمچه، سایت صنعتی، بندر خرمشهر، جزیره مینو و همچنین بازدید از پروژه های عمرانی منطقه آزاد اروند و سفر دریایی از برنامه های در نظر گرفته شده برای این سرمایه گذاران است.