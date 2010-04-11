اعراب برای خلع سلاح هسته ای اسرائیل متحد شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن قطر درمقاله ای نوشت : اینکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از شرکت در کنفرانس امنیتی هسته ای در واشنگتن که قرار است فردا برگزار شود، منصرف شده به معنی ترس و واهمه وی از کشورهای عربی و اسلامی است تا از این فرصت استفاده نموده و رژیم صهیونیستی را به عاری شدن از تنها زرادخانه هسته ای خاورمیانه فرا بخوانند.

درعین حال امتناع ورزیدن بنیامین نتانیاهو از حضور در کنفرانس امنیتی هسته ای در واشنگتن در حقیقت اعتراف غیر مستقیم به در اختیار داشتن رژیم صهیونیستی به کلاهک های هسته ای است که امنیت و صلح منطقه خاورمیانه را که جزئی غیر منفک از صلح و ثبات جهان به شمار می رود، به خطر انداخته است.

این روزنامه عرب زبان درادامه خاطر نشان می سازد: هر شخصیتی که در کنفرانس مذکور شرکت می کند، مهم نیست بلکه مهم آن است که کشورهای عربی با یکدیگر متحد شوند و دست به دست هم یک جبهه متحد را در برابر رژیم صهیونیستی تشکیل دهند و پرونده هسته ای این رژیم را در کنفرانس امنیتی واشنگتن مطرح کنند و همچنین بر عاری شدن منطقه خاورمیانه از سلاح کشتار جمعی همان بهانه ای که آمریکا با آن به عراق حمله کرد، تاکید کنند.

آمریکا هفت سال پیش به بهانه وجود سلاح کشتار جمعی در عراق به این کشور حمله کرد و این درحالی است که همچنان کشتار مردم بی گناه عراق به این بهانه ادامه دارد و این حمله بیش از یک میلیون کشته برجای گذاشت و 700 هزار تن از مردم بیگناه عراق در زندان های آمریکا محبوس هستند و این به غیر از کشتار جمعی است که آمریکا در عراق به راه انداخته است.